4 شهداء في قصف الاحتلال لمخيمي النصيرات وجباليا بقطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأحد، جراء قصف
الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.
ففي مخيم النصيرات، استشهد 3 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزل لعائلة عماد الدين في محيط دوار أبو صرار بالمخيم، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم.
وفي مخيم جباليا، استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة سويدان، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,182 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,280 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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