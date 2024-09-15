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4 شهداء في قصف الاحتلال لمخيمي النصيرات وجباليا بقطاع غزة

9/15/2024 2:12:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ففي مخيم النصيرات، استشهد 3 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزل لعائلة عماد الدين في محيط دوار أبو صرار بالمخيم، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم.

وفي مخيم جباليا، استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة سويدان، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,182 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,280 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

MENAFN15092024000205011050ID1108674711

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