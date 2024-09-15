مصادر عبرية : سقوط صاروخ بالستي قرب تل ابيب اطلق من اليمن في ساعات الصباح الباكر

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /ترجمة ومتابعة خاصة PNN/ قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم ان صاروخ بالستي اطلق في وقت مبكر على ما يبدو من اليمن سقط في متطقة غوش دان بين تل ابيب والقدس في منطقة مفتوحة دون احداث اضرار او خسائر بالارواح.
وبحسب المصادر العبرية فقد دوت صفارات الانذار عند الساعة السادسة والنصف تقريبا حيث قامت الدفاعات الجوية باعتراضه بعد صواريخ سمعت في كافة مناطق وسط اسرائيل والضفة الغربية عدة انفجارات هي الصواريخ الاعتراضية.
المصادر العبرية قالت ان صاروخ بالستي استطاع تجاوز الدفاعات الجوية والسقوط قرب محطة كهرباء جيبر القريبة من تل ابيب حيث انفجر بمنطقة مفتوحة ويجري الجيش اعادة تقييم لعمل الدفاعات الجوية الاسرائيلية.
هذا وقد اشتعال النيران في موقع سقوط الصاروخ الذي استهدف“تل أبيب”.
إذاعة جيش الاحتلال قالت نقلاً عن مسؤول أمني يبدو أن الصاروخ أطلق من اليمن.
وبحسب وسائل إعلام عبرية فانها المرة الاولى التي
يتمكن الحوثيون من إطلاق صاروخ أو صواريخ باليستية باتجاه وسط اسرائيل.
وبحسب بعض وسائل الإعلام العبرية فقد ادى سقوط شظايا صاروخ اعتراضي لاضرار مادبة في محطة قطارات قرب "تل أبيب".
بعض الوسائل الاعلامية الاسرائيلية قالت ان هناك فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.
واشار موقع حدشوت بزمان ان الجيش الإسرائيلي أطلق عددًا كبيرًا من الصواريخ الدفاعية المختلفة على الصاروخ ولم يعترضه فيما قالت القناة 14 ان الجيش الإسرائيلي يزعم رصده للصاروخ الذي أطلق من اليمن لعدة دقائق قبل وصوله إلى هدفه وليس من الواضح لماذا جرت محاولات الاعتراض فوق وسط إسرائيل وليس بعيدًا عن حدودها.
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