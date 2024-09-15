مصادر عبرية : سقوط صاروخ بالستي قرب تل ابيب اطلق من اليمن في ساعات الصباح الباكر

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /ترجمة ومتابعة خاصة PNN/ قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم ان صاروخ بالستي اطلق في وقت مبكر على ما يبدو من اليمن سقط في متطقة غوش دان بين تل ابيب والقدس في منطقة مفتوحة دون احداث اضرار او خسائر بالارواح.

وبحسب المصادر العبرية فقد دوت صفارات الانذار عند الساعة السادسة والنصف تقريبا حيث قامت الدفاعات الجوية باعتراضه بعد سمعت في كافة مناطق وسط اسرائيل والضفة الغربية عدة انفجارات هي الصواريخ الاعتراضية.

المصادر العبرية قالت ان صاروخ بالستي استطاع تجاوز الدفاعات الجوية والسقوط قرب محطة كهرباء جيبر القريبة من تل ابيب حيث انفجر بمنطقة مفتوحة ويجري الجيش اعادة تقييم لعمل الدفاعات الجوية الاسرائيلية.

هذا وقد اشتعال النيران في موقع سقوط الصاروخ الذي استهدف“تل أبيب”.

إذاعة جيش الاحتلال قالت نقلاً عن مسؤول أمني يبدو أن الصاروخ أطلق من اليمن.



وبحسب وسائل إعلام عبرية فانها المرة الاولى التي

يتمكن الحوثيون من إطلاق صاروخ أو صواريخ باليستية باتجاه وسط اسرائيل.

وبحسب بعض وسائل الإعلام العبرية فقد ادى سقوط شظايا صاروخ اعتراضي لاضرار مادبة في محطة قطارات قرب "تل أبيب".

بعض الوسائل الاعلامية الاسرائيلية قالت ان هناك فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

واشار موقع حدشوت بزمان ان الجيش الإسرائيلي أطلق عددًا كبيرًا من الصواريخ الدفاعية المختلفة على الصاروخ ولم يعترضه فيما قالت القناة 14 ان الجيش الإسرائيلي يزعم رصده للصاروخ الذي أطلق من اليمن لعدة دقائق قبل وصوله إلى هدفه وليس من الواضح لماذا جرت محاولات الاعتراض فوق وسط إسرائيل وليس بعيدًا عن حدودها.