أوراكل تخطط لتشغيل مركز بيانات بمفاعلات نووية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت أوراكل أرباحها الفصلية، وبلغت الإيرادات نحو 13 مليار دولار، بزيادة قدرها 8% عن العام الماضي؛ وبلغ صافي الدخل نحو 2.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 23%.
وكشفت شركة الحوسبة العملاقة عن تطور آخر لافت للنظر من خلال مؤسسها لاري إليسون، الذي قال: «نصمم مركز بيانات يتطلب أكثر من جيجاواط من الكهرباء، وحصلنا على تصاريح بناء لثلاثة مفاعلات نووية معيارية صغيرة لتشغيل مركز البيانات هذا».
ووفقًا لهذا التصريح فإن أوراكل تسعى إلى تأمين الطاقة من التكنولوجيا النووية. ولم يكشف إليسون عن موقع مركز البيانات أو المفاعلات المستقبلية. وتوفر المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة وعودًا بتسريع نشر الطاقة الموثوقة والخالية من الكربون مع ارتفاع طلب الطاقة من مراكز البيانات والمصانع.
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