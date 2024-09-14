أوراكل تخطط لتشغيل مركز بيانات بمفاعلات نووية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬أوراكل‭ ‬أرباحها‭ ‬الفصلية،‭ ‬وبلغت‭ ‬الإيرادات‭ ‬نحو‭ ‬13‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬8‭% ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الماضي؛‭ ‬وبلغ‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬23‭%.‬

وكشفت‭ ‬شركة‭ ‬الحوسبة‭ ‬العملاقة‭ ‬عن‭ ‬تطور‭ ‬آخر‭ ‬لافت‭ ‬للنظر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤسسها‭ ‬لاري‭ ‬إليسون،‭ ‬الذي‭ ‬قال‭: ‬‮«‬نصمم‭ ‬مركز‭ ‬بيانات‭ ‬يتطلب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جيجاواط‭ ‬من‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وحصلنا‭ ‬على‭ ‬تصاريح‭ ‬بناء‭ ‬لثلاثة‭ ‬مفاعلات‭ ‬نووية‭ ‬معيارية‭ ‬صغيرة‭ ‬لتشغيل‭ ‬مركز‭ ‬البيانات‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

ووفقًا‭ ‬لهذا‭ ‬التصريح‭ ‬فإن‭ ‬أوراكل‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬النووية‭. ‬ولم‭ ‬يكشف‭ ‬إليسون‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬مركز‭ ‬البيانات‭ ‬أو‭ ‬المفاعلات‭ ‬المستقبلية‭. ‬وتوفر‭ ‬المفاعلات‭ ‬النووية‭ ‬المعيارية‭ ‬الصغيرة‭ ‬وعودًا‭ ‬بتسريع‭ ‬نشر‭ ‬الطاقة‭ ‬الموثوقة‭ ‬والخالية‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬طلب‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬والمصانع‭.‬