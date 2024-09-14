سوني تكشف عن سعر ومواصفات جهازها الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة «سوني» اليابانية، بعد أشهر طويلة من الشائعات والتكهنات إطلاق جهاز «بلايستيشن 5 برو»، الذي يأتي بتحديثات كبيرة في الأداء، إلى جانب تحسينات طفيفة في التصميم، مع الحفاظ على الهوية المميزة لمنتجاتها.
ويأتي «بلايستيشن 5 برو» بترقية كبيرة في وحدة معالجة الرسومات ( GPU )، إذ تحتوي على 67% وحدات حوسبة أكثر، وتقدّم ذاكرة أسرع بنسبة 28%، وفق بيان للشركة.
وتؤدي هذه التحسينات إلى زيادة سرعة معالجة الرسومات بنسبة تصل إلى 45%، ما يوفر تجربة ألعاب أكثر سلاسة.
كما تم تزويد الجهاز بتقنية تتبُّع الأشعة المتقدمة، التي تتيح عرْض تأثيرات إضاءة ديناميكية أكثر تفصيلاً، فضلاً عن ميزة تحسين الجودة بالذكاء الاصطناعي لزيادة دقة التفاصيل.
ومن بين التحسينات الأخرى هناك ميزة Game Boost ، التي تُحسّن أداء الألعاب المتوافقة من PS4 ، إلى جانب تحسين جودة الصورة لبعض الألعاب القديمة. كما يدعم الجهاز تقنيات Wi-Fi 7 و VRR ، وألعابا بدقة 8K .
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