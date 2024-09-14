سوني تكشف عن سعر ومواصفات جهازها الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سوني‮»‬‭ ‬اليابانية،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الشائعات‭ ‬والتكهنات‭ ‬إطلاق‭ ‬جهاز‭ ‬‮«‬بلايستيشن‭ ‬5‭ ‬برو‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بتحديثات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الأداء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحسينات‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬التصميم،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬المميزة‭ ‬لمنتجاتها‭.‬

ويأتي‭ ‬‮«‬بلايستيشن‭ ‬5‭ ‬برو‮»‬‭ ‬بترقية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬معالجة‭ ‬الرسومات‭ (‬ GPU ‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬67‭% ‬وحدات‭ ‬حوسبة‭ ‬أكثر،‭ ‬وتقدّم‭ ‬ذاكرة‭ ‬أسرع‭ ‬بنسبة‭ ‬28‭%‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬للشركة‭.‬

وتؤدي‭ ‬هذه‭ ‬التحسينات‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬سرعة‭ ‬معالجة‭ ‬الرسومات‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬45‭%‬،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬تجربة‭ ‬ألعاب‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تزويد‭ ‬الجهاز‭ ‬بتقنية‭ ‬تتبُّع‭ ‬الأشعة‭ ‬المتقدمة،‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬عرْض‭ ‬تأثيرات‭ ‬إضاءة‭ ‬ديناميكية‭ ‬أكثر‭ ‬تفصيلاً،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ميزة‭ ‬تحسين‭ ‬الجودة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لزيادة‭ ‬دقة‭ ‬التفاصيل‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬التحسينات‭ ‬الأخرى‭ ‬هناك‭ ‬ميزة‭ ‬ Game Boost ،‭ ‬التي‭ ‬تُحسّن‭ ‬أداء‭ ‬الألعاب‭ ‬المتوافقة‭ ‬من‭ ‬ PS4 ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الصورة‭ ‬لبعض‭ ‬الألعاب‭ ‬القديمة‭. ‬كما‭ ‬يدعم‭ ‬الجهاز‭ ‬تقنيات‭ ‬ Wi-Fi 7 و VRR ،‭ ‬وألعابا‭ ‬بدقة‭ ‬ 8K ‭.‬