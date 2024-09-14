تقييم أوبن إيه آي بـ150 مليار دولار مشروط بتحقيق نجاحات

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر مطلعة أن جولة التمويل الجديدة لشركة أوبن إيه آي ستكون في شكل سندات قابلة للتحويل، مشيرة إلى أن تقييم الشركة البالغ 150 مليار دولار، سيعتمد على ما إذا كانت الشركة المالكة لتطبيق تشات جي بي تي قادرة على إعادة هيكلة الشركة والتفوق على الهدف، وتحقيق الربح الموضوع من قبل المستثمرين.

تُظهر تفاصيل شروط التمويل البالغ 6.5 مليار دولار مدى تقدم أوبن إيه آي -شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الأكثر قيمة في العالم- في التحول من مؤسسة غير ربحية قائمة على الأبحاث إلى شركة تنافس الكبار لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.

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وترغب أوبن إيه آي في القيام بتغييرات هيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات لتمويل سعيها المكلف للذكاء الاصطناعي العام، وأضافت المصادر أن جولة التمويل الضخمة شهدت طلباً قوياً من المستثمرين ويمكن الانتهاء منها في الأسبوعين المقبلين نظراً للنمو السريع لإيرادات الشركة.

ومن المتوقع أن يشارك المستثمرون الحاليون مثل مايكروسوفت و ثرايف كابيتال، كما يخطط مستثمرون جدد بما في ذلك إنفيديا وأبل للاستثمار، كما تجري سيكويا كابيتال محادثات للعودة كمستثمر عائد.

وقال مصدر لرويترز -طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور خاصة- إنه في حالة فشل إعادة الهيكلة فسوف تحتاج أوبن إيه آي إلى إعادة التفاوض على تقييمها مع المستثمرين وربما عند رقم أقل.

رفضت أوبن إيه آي التعليق.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إجراء أوبن إيه آي محادثات لجمع تمويل في صورة ديون بقيمة 5 مليارات دولار من البنوك في شكل تسهيلات ائتمانية متجددة.

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