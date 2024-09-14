تقييم أوبن إيه آي بـ150 مليار دولار مشروط بتحقيق نجاحات

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت مصادر مطلعة أن جولة التمويل الجديدة لشركة أوبن إيه آي ستكون في شكل سندات قابلة للتحويل، مشيرة إلى أن تقييم الشركة البالغ 150 مليار دولار، سيعتمد على ما إذا كانت الشركة المالكة لتطبيق تشات جي بي تي قادرة على إعادة هيكلة الشركة والتفوق على الهدف، وتحقيق الربح الموضوع من قبل المستثمرين.
تُظهر تفاصيل شروط التمويل البالغ 6.5 مليار دولار مدى تقدم أوبن إيه آي -شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الأكثر قيمة في العالم- في التحول من مؤسسة غير ربحية قائمة على الأبحاث إلى شركة تنافس الكبار لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.
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وترغب أوبن إيه آي في القيام بتغييرات هيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات لتمويل سعيها المكلف للذكاء الاصطناعي العام، وأضافت المصادر أن جولة التمويل الضخمة شهدت طلباً قوياً من المستثمرين ويمكن الانتهاء منها في الأسبوعين المقبلين نظراً للنمو السريع لإيرادات الشركة.
ومن المتوقع أن يشارك المستثمرون الحاليون مثل مايكروسوفت و ثرايف كابيتال، كما يخطط مستثمرون جدد بما في ذلك إنفيديا وأبل للاستثمار، كما تجري سيكويا كابيتال محادثات للعودة كمستثمر عائد.
وقال مصدر لرويترز -طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور خاصة- إنه في حالة فشل إعادة الهيكلة فسوف تحتاج أوبن إيه آي إلى إعادة التفاوض على تقييمها مع المستثمرين وربما عند رقم أقل.
رفضت أوبن إيه آي التعليق.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إجراء أوبن إيه آي محادثات لجمع تمويل في صورة ديون بقيمة 5 مليارات دولار من البنوك في شكل تسهيلات ائتمانية متجددة.
المصدر:
MENAFN14092024000202011048ID1108674488
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