توقف نحو 30% من إنتاج أمريكا النفطي في خليج المكسيك جراء الإعصار فرنسين

MENAFN - Al-Borsa News) قال مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في أمريكا إن نحو 30 بالمئة من إنتاج النفط الخام و41 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي لا يزال متوقفا في خليج المكسيك اليوم السبت بسبب الإعصار فرنسين.

وأضاف المكتب أن الإعصار تسبب في توقف إنتاج أكثر من 522 ألف برميل من النفط يوميا و755 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

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وذكر المكتب أن عدد منصات النفط والغاز التي ترك عمال الطاقة أماكنهم فيها وصل إلى 52 منصة انخفاضا من 171 في ذروة الإعصار الأسبوع الماضي.

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