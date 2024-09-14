5 من أكبر مقابر الطائرات في العالم

(MENAFN
- Al Watan)
تقع مقابر الطائرات أو ساحات الخردة، كما تُعرف أيضًا، في الصحارى أو الأماكن ذات الرطوبة المنخفضة، وهي المكان الذي تذهب إليه الطائرات للتخزين طويل الأمد أو للتخلص منها، وتوجد النسبة الأكبر من مقابر الطائرات في جنوب غرب الولايات المتحدة. ومع ذلك، هناك أجزاء أخرى من العالم، مثل الشرق الأوسط وأستراليا، تتمتع بطقس مماثل.
ويساعد تخزين الطائرات في أماكن ذات رطوبة قليلة يساعد على منع التآكل، ولا تحتاج الأرض الصلبة إلى رصف، مما يوفر آلاف الدولارات. قبل تحويل الطائرات إلى خردة للحصول على معادنها، تتم إزالة المحركات والأجهزة وأي شيء يمكن إعادة استخدامه، ولا يتبقى سوى غلاف معدني.
نظرة شاملة على 5 من أكبر مقابر الطائرات، وفقا لموقع simpleflying:
1- قاعدة ديفيس-مونثان الجوية الأمريكية
المساحة: 10.633 فدانًا (16.5 ميل مربع)
تعد قاعدة ديفيس مونثان الجوية الأمريكية أكبر مقبرة للطائرات في العالم ومقرًا لمجموعة الصيانة والتجديد الجوي 309 (AMARG). ووفقًا لمجموعة الصيانة والتجديد الجوي 309، فإن المنشأة تخزن في المتوسط 3200 طائرة و6100 محرك ونحو 300000 عنصر من الأدوات ومعدات الاختبار.
2- ميناء موهافي الجوي والفضائي (MHV)
المساحة: 2.998 فدانًا (4.7 ميل مربع)
أصبح مركزًا للابتكار في مجال الطيران، حيث تعمل أكثر من 60 شركة في المنطقة الصناعية على إجراء أبحاث الطيران والاختبار والهندسة والمزيد، وفقًا لشركة Aeroclass. لكن مقبرة الطائرات الخاصة بها هي واحدة من أكبر المقابر في العالم، حيث يوجد فيها طائرات بوينج 747 التابعة لشركة لوفتهانزا وطائرات A380 التابعة لشركة China Southern.
3- مطار جنوب كاليفورنيا اللوجستي (SCLA)
المساحة: 2300 فدان (3.6 ميل مربع)
يعد مطار جنوب كاليفورنيا للخدمات اللوجستية (SCLA) أحد أكبر مقابر الطائرات التجارية في العالم ومكانًا مفضلًا للطائرات المتقاعدة التي تنتظر التخلص منها، ويستوعب ما يصل إلى 500 طائرة كبيرة، ويضم مدرجين للطائرات، وهو مقر شركات كارغولوكس ولوفتهانزا وفولجا دنيبر للطيران وفيدرال إكسبريس. ووفقًا لـAirplane Boneyards، فإن المنشأة بها مساحة لاستيعاب أكثر من 500 طائرة مخزنة.
4- مطار مقاطعة بينال (MZJ)
المساحة: 1.508 فدان (2.4 ميل مربع)
يغطي مطار بينال مساحة 1508 فدانًا، ويحتوي على مدرج إسفلتي واحد بطول 6893 قدمًا وأربعة مهابط طائرات هليكوبتر. نظرًا لموقعه في صحراء سونوران، الصحراء الأكثر سخونة في كل من الولايات المتحدة والمكسيك، أصبح مطار بينال كاونتي (MZJ) وجهة تخزين شهيرة للطائرات المتقاعدة من شركات الطيران. وفقًا لـ ABC، يمكن للمنشأة استيعاب أكثر من 400 طائرة في الموقع، والتي تضم حاليًا بعض طائرات بوينج 747 القديمة لشركة فيرجن أمريكا وطائرة بوينج 747SP.
5- مطار تيرويل (TEV)
المساحة: 1.359 فدان (2.1 ميل مربع)
هو أكبر منشأة لتخزين وصيانة الطائرات في أوروبا. يحتوي على مدرج إسفلتي واحد بطول 9268 قدمًا ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 250 طائرة متوقفة. أثناء جائحة كوفيد-19، كان مطار تيرويل موطنًا لـ100 طائرة متوقفة، معظمها من شركات الطيران الأوروبية.
MENAFN14092024000089011017ID1108674484