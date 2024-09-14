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5 من أكبر مقابر الطائرات في العالم

9/14/2024 11:33:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تقع مقابر الطائرات أو ساحات الخردة، كما تُعرف أيضًا، في الصحارى أو الأماكن ذات الرطوبة المنخفضة، وهي المكان الذي تذهب إليه الطائرات للتخزين طويل الأمد أو للتخلص منها، وتوجد النسبة الأكبر من مقابر الطائرات في جنوب غرب الولايات المتحدة. ومع ذلك، هناك أجزاء أخرى من العالم، مثل الشرق الأوسط وأستراليا، تتمتع بطقس مماثل.
ويساعد تخزين الطائرات في أماكن ذات رطوبة قليلة يساعد على منع التآكل، ولا تحتاج الأرض الصلبة إلى رصف، مما يوفر آلاف الدولارات. قبل تحويل الطائرات إلى خردة للحصول على معادنها، تتم إزالة المحركات والأجهزة وأي شيء يمكن إعادة استخدامه، ولا يتبقى سوى غلاف معدني.
نظرة شاملة على 5 من أكبر مقابر الطائرات، وفقا لموقع simpleflying:
1- قاعدة ديفيس-مونثان الجوية الأمريكية
المساحة: 10.633 فدانًا (16.5 ميل مربع)
تعد قاعدة ديفيس مونثان الجوية الأمريكية أكبر مقبرة للطائرات في العالم ومقرًا لمجموعة الصيانة والتجديد الجوي 309 (AMARG). ووفقًا لمجموعة الصيانة والتجديد الجوي 309، فإن المنشأة تخزن في المتوسط ​​3200 طائرة و6100 محرك ونحو 300000 عنصر من الأدوات ومعدات الاختبار.
2- ميناء موهافي الجوي والفضائي (MHV)
المساحة: 2.998 فدانًا (4.7 ميل مربع)
أصبح مركزًا للابتكار في مجال الطيران، حيث تعمل أكثر من 60 شركة في المنطقة الصناعية على إجراء أبحاث الطيران والاختبار والهندسة والمزيد، وفقًا لشركة Aeroclass. لكن مقبرة الطائرات الخاصة بها هي واحدة من أكبر المقابر في العالم، حيث يوجد فيها طائرات بوينج 747 التابعة لشركة لوفتهانزا وطائرات A380 التابعة لشركة China Southern.
3- مطار جنوب كاليفورنيا اللوجستي (SCLA)
المساحة: 2300 فدان (3.6 ميل مربع)
يعد مطار جنوب كاليفورنيا للخدمات اللوجستية (SCLA) أحد أكبر مقابر الطائرات التجارية في العالم ومكانًا مفضلًا للطائرات المتقاعدة التي تنتظر التخلص منها، ويستوعب ما يصل إلى 500 طائرة كبيرة، ويضم مدرجين للطائرات، وهو مقر شركات كارغولوكس ولوفتهانزا وفولجا دنيبر للطيران وفيدرال إكسبريس. ووفقًا لـAirplane Boneyards، فإن المنشأة بها مساحة لاستيعاب أكثر من 500 طائرة مخزنة.
4- مطار مقاطعة بينال (MZJ)
المساحة: 1.508 فدان (2.4 ميل مربع)
يغطي مطار بينال مساحة 1508 فدانًا، ويحتوي على مدرج إسفلتي واحد بطول 6893 قدمًا وأربعة مهابط طائرات هليكوبتر. نظرًا لموقعه في صحراء سونوران، الصحراء الأكثر سخونة في كل من الولايات المتحدة والمكسيك، أصبح مطار بينال كاونتي (MZJ) وجهة تخزين شهيرة للطائرات المتقاعدة من شركات الطيران. وفقًا لـ ABC، يمكن للمنشأة استيعاب أكثر من 400 طائرة في الموقع، والتي تضم حاليًا بعض طائرات بوينج 747 القديمة لشركة فيرجن أمريكا وطائرة بوينج 747SP.
5- مطار تيرويل (TEV)
المساحة: 1.359 فدان (2.1 ميل مربع)
هو أكبر منشأة لتخزين وصيانة الطائرات في أوروبا. يحتوي على مدرج إسفلتي واحد بطول 9268 قدمًا ويمكنه استيعاب ما يصل إلى 250 طائرة متوقفة. أثناء جائحة كوفيد-19، كان مطار تيرويل موطنًا لـ100 طائرة متوقفة، معظمها من شركات الطيران الأوروبية.

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