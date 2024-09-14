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64 دراسة لمسارات الهايكنج حول المملكة

9/14/2024 11:33:56 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير شؤون الهايكنج في الاتحاد السعودي، فارس حجار، عن دراسة 64 مسارًا لرحلات الهايكنج في المملكة، وخلو المنطقة الشرقية من تلك الدراسات للمسارات، على الرغم من وجودها في شاطئ العقير ومسارات تاريخية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا حاليًا لرسم مسارات في المنطقة الشرقية والأحساء، ومؤكدًا أن هناك اهتمامًا بالهايكنج في الأحساء خلال أيام الشتاء المقبلة من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
انتشار الفرق
أكد ((حجار)) انتشار فرق ((الهايكنج)) في السعودية، والفريق هو كيان ((غير ربحي))، وعبارة عن مجموعة من الأفراد الممارسين الهايكنج، ويوجد في الرحلة الواحدة 20 مرافقًا كحد أقصى، ويبلغ أعداد الفرق المسجلة في الاتحاد حتى وقتنا الحالي 5 فرق موزعة على النحو التالي: فريقان في حائل وفريق واحد بجازان وفريق في مكة المكرمة وفريق بعسير، ويجرى حاليًا تسجيل 3 فرق في منطقة القصيم وفريق بمحافظة تنومة وفريقين في المنطقة الشرقية. ومن المزايا الممنوحة للفرق المسجلة في الاتحاد، المشاركة في المحافل المحلية والوطنية، بواقع 3 مرات في العام، وللفريق تنفيذ رحلة ((اعتيادية)) واحدة أسبوعيًا فقط، ومن متطلبات تأسيس فريق الهايكنج:
1- ألا يكون الفريق معتمدا لدى أي جهة أخرى.
2- توافر شخص واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة حاصل على شهادتي ورشة ((لا تترك أثرا)) ودورة ((مهارات الهايكنج المتقدمة)).
3- ألا يزيد عدد الأفراد على 20 في رحلة الهايكنج الواحدة.
غرامة 10 آلاف ريال
شدد ((حجار)) على ضرورة إجراء مرشد الهايكنج تجربة المشي في المسار قبل الرحلة، ومسح المسار 3 مرات، وذلك قبل 3 أيام من الرحلة. وفي حالة المخالفة، يحق لمنظم الرحلات تقديم شكوى ضد المرشد، وتطبيق الغرامة المالية في حقه، التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال، لافتًا إلى أن سوق العمل بإرشاد الهايكنج في المواسم السياحية، ومستشهدًا بتوجه معظم المرشدين في المملكة إلى محافظة ((العلا)) في الموسم السياحي، وكذلك في موسم السودة بأبها، وموسم الورد في الطائف، ومن المعروف أن مرشدي الهايكنج يعملون في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضح أن ممارسة المشي في النطاق العمراني تتبع اتحاد الرياضة للجميع، والجري في المناطق الخلوية (اختراق الضاحية - الماراثون) يتبع اتحاد ألعاب القوى، وأن الهايكنج ينقسم إلى 3 فئات: المشي لمسافة في مرة واحدة، أو تجزئة مسافة المشي لأجزاء عدة دون المبيت، أو المشي بتجزئة المسافة مع المبيت (التخييم).
الإرشاد والتدريب لرحلات الهايكنج في المملكة:
. 13 مرشدًا لرحالات الهايكنج في المنطقة الشرقية.
. 3 مرشدين بالأحساء.
. مدربان في المنطقة الشرقية على مهارات الهايكنج المتقدمة.
. 13 مدربًا في دورات ((لا تترك أثرا)).
. مدربتان في رحلات الهايكنج (واحدة في المنطقة الغربية، وأخرى بالمنطقة الجنوبية).
. في عسير 13 مرشدة هايكنج.
. بجزيرة فرسان مرشدتا هايكنج.
. 4 مرشدات هايكنج في جازان.
من بين أعمال مرشد الهايكنج:
. مسح المسار، والتأكد من المخاطر وسلامة المسار وأمانه.
. التأكد من قدرة ومناسبة المسار لأعمار المرافقين في الرحلة ((10 أفراد كحد أقصى)).
. الحرص على الخروج برحلة خلوية ماتعة.
. توفير تجربة خالية من المخاطر وآمنة.
. تلبية رغبات المرافقين في الرحلة.
. توفير الأغذية والخدمات بين كل نقطة وأخرى ((كل 500 متر)).
. تأمين نقاط الراحة والإخلاء.
. توفير المعدات كاملة والإسعافات الخلوية.
. توفير المظلات في الأيام المشمسة والأمطار، وارتداء الأكياس البلاستيكية في الأمطار.

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