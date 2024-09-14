64 دراسة لمسارات الهايكنج حول المملكة

(MENAFN
- Al Watan)
كشف مدير شؤون الهايكنج في الاتحاد السعودي، فارس حجار، عن دراسة 64 مسارًا لرحلات الهايكنج في المملكة، وخلو المنطقة الشرقية من تلك الدراسات للمسارات، على الرغم من وجودها في شاطئ العقير ومسارات تاريخية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا حاليًا لرسم مسارات في المنطقة الشرقية والأحساء، ومؤكدًا أن هناك اهتمامًا بالهايكنج في الأحساء خلال أيام الشتاء المقبلة من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
انتشار الفرق
أكد ((حجار)) انتشار فرق ((الهايكنج)) في السعودية، والفريق هو كيان ((غير ربحي))، وعبارة عن مجموعة من الأفراد الممارسين الهايكنج، ويوجد في الرحلة الواحدة 20 مرافقًا كحد أقصى، ويبلغ أعداد الفرق المسجلة في الاتحاد حتى وقتنا الحالي 5 فرق موزعة على النحو التالي: فريقان في حائل وفريق واحد بجازان وفريق في مكة المكرمة وفريق بعسير، ويجرى حاليًا تسجيل 3 فرق في منطقة القصيم وفريق بمحافظة تنومة وفريقين في المنطقة الشرقية. ومن المزايا الممنوحة للفرق المسجلة في الاتحاد، المشاركة في المحافل المحلية والوطنية، بواقع 3 مرات في العام، وللفريق تنفيذ رحلة ((اعتيادية)) واحدة أسبوعيًا فقط، ومن متطلبات تأسيس فريق الهايكنج:
1- ألا يكون الفريق معتمدا لدى أي جهة أخرى.
2- توافر شخص واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة حاصل على شهادتي ورشة ((لا تترك أثرا)) ودورة ((مهارات الهايكنج المتقدمة)).
3- ألا يزيد عدد الأفراد على 20 في رحلة الهايكنج الواحدة.
غرامة 10 آلاف ريال
شدد ((حجار)) على ضرورة إجراء مرشد الهايكنج تجربة المشي في المسار قبل الرحلة، ومسح المسار 3 مرات، وذلك قبل 3 أيام من الرحلة. وفي حالة المخالفة، يحق لمنظم الرحلات تقديم شكوى ضد المرشد، وتطبيق الغرامة المالية في حقه، التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال، لافتًا إلى أن سوق العمل بإرشاد الهايكنج في المواسم السياحية، ومستشهدًا بتوجه معظم المرشدين في المملكة إلى محافظة ((العلا)) في الموسم السياحي، وكذلك في موسم السودة بأبها، وموسم الورد في الطائف، ومن المعروف أن مرشدي الهايكنج يعملون في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأوضح أن ممارسة المشي في النطاق العمراني تتبع اتحاد الرياضة للجميع، والجري في المناطق الخلوية (اختراق الضاحية - الماراثون) يتبع اتحاد ألعاب القوى، وأن الهايكنج ينقسم إلى 3 فئات: المشي لمسافة في مرة واحدة، أو تجزئة مسافة المشي لأجزاء عدة دون المبيت، أو المشي بتجزئة المسافة مع المبيت (التخييم).
الإرشاد والتدريب لرحلات الهايكنج في المملكة:
. 13 مرشدًا لرحالات الهايكنج في المنطقة الشرقية.
. 3 مرشدين بالأحساء.
. مدربان في المنطقة الشرقية على مهارات الهايكنج المتقدمة.
. 13 مدربًا في دورات ((لا تترك أثرا)).
. مدربتان في رحلات الهايكنج (واحدة في المنطقة الغربية، وأخرى بالمنطقة الجنوبية).
. في عسير 13 مرشدة هايكنج.
. بجزيرة فرسان مرشدتا هايكنج.
. 4 مرشدات هايكنج في جازان.
من بين أعمال مرشد الهايكنج:
. مسح المسار، والتأكد من المخاطر وسلامة المسار وأمانه.
. التأكد من قدرة ومناسبة المسار لأعمار المرافقين في الرحلة ((10 أفراد كحد أقصى)).
. الحرص على الخروج برحلة خلوية ماتعة.
. توفير تجربة خالية من المخاطر وآمنة.
. تلبية رغبات المرافقين في الرحلة.
. توفير الأغذية والخدمات بين كل نقطة وأخرى ((كل 500 متر)).
. تأمين نقاط الراحة والإخلاء.
. توفير المعدات كاملة والإسعافات الخلوية.
. توفير المظلات في الأيام المشمسة والأمطار، وارتداء الأكياس البلاستيكية في الأمطار.
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