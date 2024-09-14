569.213 متقاعدا براتب تقاعدي

(MENAFN
- Al Watan)
زادت نسبة المتقاعدين خلال العام الحالي بنسبة 3.45% ليبلغ عدد المتقاعدين الذين تصرف لهم رواتب تقاعد شهرية أكثر من نصف مليون مشترك، وبعدد 569.213 مشتركا، بينهم 396.162 متقاعدا حيا و173.051مشتركا متوفى، وبزيادة في عدد المتقاعدين بلغ 18.968 مشتركا.
وأظهرت بيانات حديثة للتطور التراكمي لأعداد المتقاعدين، أن أعداد المتقاعدين تجاوز نصف مليون مشترك منذ 2022 وبنسبة أحياء تجاوزت 67%. ــــــــــــــــــــــــ زيادة المتقاعدين
وأظهرت البيانات تسجيل المتقاعدين براتب زيادة سنوية مستمرة؛ حيث ارتفعت نسبتهم في 2019 بحوالي 4.82% منهم 280.020 حيا و164.064 متوفى، وبإجمالي 444.084 مشتركا بزيادة سنوية بلغت 20.412 مشتركا، ليرتفع في 2020 إلى 469.389 مشتركا بينهم 302.679 حيا و166.710 متوفين، وبزيادة سنوية 25.305 وبنمو 5.7%، وفي 2021 بلغ عدد المتقاعدين 494.823 بينهم 325.761 حيا، و169.062 متوفى، وبزيادة 25.434 وبنسبة تغيير 5.42%، وفي 2022 ارتفع عدد المتقاعدين ليصل إلى 524.380 بينهم 353.339 حيا و171.041 متوفى، وبزيادة بلغت 29.557 مشتركا بنمو 5.97%، وفي 2023 بلغ عدد المتقاعدين 550.245 بينهم 377.600 حي، و172.645 متوفى وبزيادة 25.865 مشتركا وبنسبة 4.93%، لتصل في 2024 لأعلى عدد، ويصل عدد المتقاعدين 569.213 متقاعدا مسجلين بين حي ومتوفى. ــــــــــــــــــــــــ أنظمة التقاعد
ويهتم نظام التقاعد في المملكة بتوفير راتب تقاعدي وحياة كريمة للمتقاعدين، ويوفر النظام مجموعة من الحقوق والحوافز التي تضمن لهم استقرارًا ماليًا واجتماعيًا، وتتضمن تلك الحقوق معاشًا تقاعديًا يحصل من خلاله المتقاعد على معاش شهري ثابت يتناسب مع مدة خدمته وآخر راتب تقاضاه، ومكافأة نهاية تمثل مكافأة مالية عند تقاعده، تحسب بناءً على مدة خدمته وراتبه، ورعاية صحية، وتأمينات اجتماعية؛ حيث يغطي التأمين الاجتماعي المتقاعدين وأسرهم في حالات العجز والوفاة، إضافة لتسهيلات بنكية. ويحصل المتقاعدون على تسهيلات بنكية خاصة، مثل القروض بأسعار فائدة مخفضة، وعلاوات دورية يتم فيها صرف علاوات دورية للمتقاعدين، تساهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتسهيلات في السفر، وتسهيلات في الحج والعمرة. عدد المتقاعدين براتب:
2019=
حي= 280.020
متوفى= 164.064
الإجمالي= 444.084
التغيير= 20.412
نسبة التغيير= 4.82%
2020=
حي= 302.679
متوفى= 166.710
الإجمالي= 469.389
التغيير= 25.305
نسبة التغيير= 5.7%
2021=
حي= 325.761
متوفى= 169.062
الإجمالي= 494.823
التغيير= 25.434
نسبة التغيير= 5.42%
2022=
حي= 353.339
متوفى= 171.041
الإجمالي= 524.380
التغيير= 29.557
نسبة التغيير= 5.97%
2023=
حي= 377.600
متوفى= 172.645
الإجمالي= 550.245
التغيير= 25.865
نسبة التغيير= 4.93%
2024=
حي= 396.162
متوفى= 173.051
الإجمالي= 569213
التغيير= 18.968
نسبة التغيير= 3.45%
MENAFN14092024000089011017ID1108674482
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