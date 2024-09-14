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اختبارات معيارية لـ PISA الدولي لطلاب أول ثانوي

9/14/2024 11:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق خطة الاستعداد لاختبار PISA الدولي، بإعداد اختبارات معيارية مبنية على ضوء الاتجاهات العالمية لقياس مستويات نواتج التعلم في الرياضيات والعلوم والقراءة، وتطبيق الاختبارات على الفئة المستهدفة، وهم طلاب وطالبات الصف الأول ثانوي، حيث ستنطلق الاختبارات بداية من الأسبوع الخامس الحالي من الفصل الدراسي الأول وفق خطة زمنية تضعها الإدارة العامة لتقييم الأداء المعرفي والمهاري.
وأوضح المستشار في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان لـ((الوطن))، أن اختبار PISA، هو اختبار يهدف إلى معرفة مدى تمكن الطلاب والطالبات من المهارات والمعارف الأساسية في مواد محددة، وهو اختصار لـ: Program for International Student Assessment، ويعني برنامج التقييم الدولي للطلاب، تعده وتشرف على تطبيقه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ويقام الاختبار كل 3 سنوات، ويتم اختيار الطلاب المختبرين بشكل عشوائي من قبل المنظمة، وشاركت المملكة في الاختبار 3 مرات بداية من عام 2018، وفي اختبار 2022 جاءت السعودية بالمرتبة الثالثة عربيًا و62 عالميًا في الرياضيات، وبالمرتبة الثالثة عربيًا و62 عالميًا بالقراءة، وبالمرتبة الثالثة عربيًا و64 عالميًا بالعلوم، وبعد تأدية الاختبارات وتصحيحها يتم إرسال نتائج الاختبارات بشكل دوري للمدارس ولإدارات التعليم، ويتم وضع خطة على مستوى كل إدارة تعليمية للاستفادة من النتائج وإعداد المعالجات اللازمة في ضوئها ومتابعة مستويات التقدم للطلاب.
المهارات المستهدفة في العلوم
. تفسير الظواهر علميًا
. بناء تصاميم البحث العلمي وتقييمها وتفسير البيانات والأدلة العلمية بشكل نقدي.
. البحث وتقييم واستخدام المعلومات العملية من أجل اتخاذ القرارات والإجراءات.
. شرح تأثير التفاعلات البشرية مع أنظمة الأرض.
. اتخاذ قرارات مستنيرة للعمل بناء على تقييم مصادر متنوعة للأدلة، وتطبيق التفكير الإبداعي والنظمي لتجديد البيئة واستدامتها.
. إظهار الاحترام لوجهات النظر المتنوعة والأمل في البحث عن حلول للأزمات الاجتماعية والبيئية.
المهارات المستهدفة في القراءة
. الفهم والاسترجاع.
. الدمج والتفسير.
. التأمل والتقييم.
المهارات المستهدفة في الرياضيات
. المجال الكمي.
. البيانات والاحتمالات.
. التغير والعلاقات.
. الفراغ والأشكال.
إجراءات الاختبارات المعيارية
. تنفذ الاختبارات دوريًا ابتداءً من الأسبوع الخامس حضوريًا في المدرسة.
. يقدم الاختبار إلكترونيًا للطلاب على هيئة نموذج اختبار يحوي على فقرات تقيس مهارات ومعارف المواد المستهدفة.
. زمن الاختبار هو ساعة واحدة، يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، ولا يحتاج إلى تحضير مسبق، وفي حال تعذر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد، يمكن للطالب تطبيقه في أي وقت خلال 24 ساعة من وقت الاختبار.
. الاختبار سيكون متاح على منصة اختبار عبر الرابط التالي: gov
. يشرف على الاختبار جميع معلمي المواد الدراسية حسب توافق وقت الاختبار مع الجدول الدراسي.

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