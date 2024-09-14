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QR Code لبيع وتداول تمور العلا

9/14/2024 11:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، موسم التمور ليتواكب مع فترة الحصاد، فيما أتاحت رابط التسجيل للمشاركين يشمل اسم المزارع ورقم جواله وموقع المزرعة وعدد أشجار النخيل والأصناف ((برني وعجوة وعنبرة العلا وعنبرة المدينة وصفاوي)) بالإضافة إلى الكمية المتوقع بيعها بالمزاد.
جودة المنتج
أطلقت الهيئة منذ بداية المزاد نظام التتبع الإلكتروني للتمور عبر تقنية QR code التي تمكِّن من توثيق مصدر وتاريخ وميزات التمور الموردة للمزاد؛ حيث يعتبر هذا النظام أمرًا حيويًا لضمان الشفافية ومراقبة الجودة والمساءلة في سلسلة توريد التمور بالمزاد. كما يُمكن للمشترين في المزاد الوصول إلى معلومات حول المنتجات التي يقومون بشرائها من خلال الكود الملصق على عبوات التمور عبر استخدام هواتفهم الذكية، بما في ذلك منشأها وأي شهادات مثل الزراعة العضوية وعلامة التمور السعودية ويعتبر هذا النظام في المزاد أداة قيمة تعزز من جودة المنتجات تضمن سلامة التمور، وبعد نهاية المزاد يقومون بنقل ملكية التمور من البائع إلى المشترى وتسجيل المعلومات الجديدة كامله ويصبح التمر بـ اسم المشترى الجديد آليًا.
السعر المعقول
ذكر الدلال في سوق التمور بالعلا خالد اللهيبي لـ ((الوطن)) أن لكل من البائع والمشتري كود وأن المزارع يعمل عقد توريد ((بيع)) للدلال بمجرد إحضار المحصول للسوق إذ يتم التحريج على البضاعة، وفي حال البيع يتم نقلها لمن يقوم بالشراء باسمه موضحًا أن هذه الخدمة قام بتنفيذها المركز الوطني للتمور، وأضاف أن المحصول في محافظة العلا في بدايته وتوقع أنه خلال ما يقارب أسبوعين يكتمل جداد النخيل وتتوفر كميات أكثر وأسعار افضل.
وذكر المزارع سعد محمد أنه يتواجد للعام الرابع على التوالي وشارك في العام الماضي أكثر من 40 طنًا من التمور وفي هذا العام سوف يقوم بالمشاركة بـ 60 طنًا، مبينًا أنه سوف يبيع بإسعار تناسبه وتناسب السوق ولم يتم إرجاع أي كمية في حال وجود السعر المعقول.

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