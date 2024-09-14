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انتهاء مهلة حظر العمل تحت أشعة الشمس

9/14/2024 11:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتهي اليوم حظر تطبيق العمل تحت أشعة الشمس، بعد 3 أشهر من التطبيق، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية منذ 15 يونيو حتى اليوم 15 سبتمبر، وينص على منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا حتى الثالثة عصرا.
ويأتي تطبيق القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
مصادر المعلومات
دعت الوزارة في حينها أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، ومراعاة ما نص عليه القرار، للإسهام في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.
وقد أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلا للوقاية من آثار التعرض للعمل في الأماكن الحارة، اعتمد على العديد من المراجع والمواصفات الفنية والقياسية الدولية ذات الصلة، مثل المدخلات ومصادر المعلومات.
ونظرا لما تسببه مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري في مكان العمل من آثار سلبية وأمراض مهنية، خاصة مع طول مدة التعرض لها وتكراره، تم العمل على وضع ضوابط وتعليمات، للحفاظ على سلامة العاملين وصحتهم.
أكثر فاعلية
يحتوي الدليل على أن خطوات تأقلم العاملين المعرضين للعمل في الأماكن الحارة تكون تدريجية في تحمل درجات الحرارة، وذلك بالزيادة التدريجية في مدة أو شدة العمل المُنجز في الأماكن الحارة، ويكون التأقلم أكثر فاعلية إذا حدث تدريجيا على مدى 7-14 يوما. كما يبدأ تأقلم العاملين بعد نحو أسبوع من العمل في الأماكن الحارة، وبعد شهر واحد يكون معظم العاملين قد تأقلموا تقريبا على العمل تحت درجات الحرارة المرتفعة.

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