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420 سفينة ترفع العلم السعودي

9/14/2024 11:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت 420 سفنية العلم السعودي خلال العام 2023، مما جعل الأسطول البحري للمملكة يستحوذ على المركز الأول إقليميًا، والمرتبة الـ 20 عالميًا من حيث الحمولة الطنية، إضافة إلى ارتفاع إعداد البحارة السعوديين بنسبة 30% خلال الفترة ذاتها، ويأتي ذلك بفضل العديد من العوامل والتي كان من أبرزها، مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح ذات الشأن بقطاع النقل، وبرامج التأهيل والتدريب، على مستويات النقل الثلاثة.
مواد كيميائية
بحسب تقرير صادر عن هيئة النقل العام، ارتفع عدد البحارة السعوديين خلال الفترة ذاتها إلى 30%، فيما قفز عدد البحارة ليصل إجمالي الذين تم تسجيلهم إلى 2100 بحارًا مقارنة بـ 1632 بحارًا خلال العام 2022م، ولأول مرة على مستوى المملكة يتم اعتماد 3 بحارة سعوديين في مهن ((ربان))، و((مهندس بحري))، و((مساعد مدرب))، إضافة إلى اعتماد 7 معاهد بحرية.
ويظهر التقرير التفصيلي للأسطول البحري عن عدد الأسطول خلال العام المنصرم، حيث بلغ عدد ناقلات النفط 52 ناقلة، وبلغ عدد ناقلات المواد الكيميائية 37 ناقلة، وبلغ عدد ناقلات الغاز المسال ناقلتين، فيما بلغ عدد سفن نقل البضائع العامة 11 سفنية، وبلغ عدد سفن الدحرجة 10 سفن، وبلغ عدد سفن البحث 5 سفن، وعدد سفن دحرجة المركبات 9 سفن، وعدد سفن الركاب 3 سفن، فيما بلغ عدد القاطرات 119 قاطرة، وسفن الخدمات البحرية 142 سفينة، وعدد ناقلات المواد السائبة 11 ناقلة، وعدد سفن الصيد 14 سفينة، و5 مفترقات، ليبلغ إجمالي الأسطول 420.
أنظمة وتشريعات
أسهمت القرارات والأنظمة التي تناولت قطاع النقل العام والنقل البحري على وجه الخصوص، إلى تحقيق الريادة السعودية في المجال البحري، إذ صدر 25 أمرًا ومرسومًا ملكيًا وقرار من مجلس الوزراء في شتى مجالات النقل، إضافة إلى 5 لوائح وأدلة وضوابط تتعلق بالنقل البحري إلى تحقيق عدد من المكتسبات التي نتجت عن تلك التشريعات والأنظمة، كان منها بتحقيق المملكة فوز استثنائي بانتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO لعامي 2025-2024 م، بعد حصولها على 143 صوتًا من الدول الأعضاء وتعتبر المنظمة الجهة الدولية المختصة والمسؤولة عن تعزيز النقل البحري الأمن، وتعد المنظمة ذات سلطة تشريعية وقراراتها ملزمة لجميع الدول الأعضاء، إضافة إلى إعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري لمدة عامين((2024 - 2025))، وإضافة إلى ذلك حققت الهيئة اعتراف 11 دولة بشهادات البحارة السعودية، إضافة إلى الحصول على التصنيف الدولي من 7 هيئات هي هيئة التصنيف الأمريكية والإيطالية والبريطانية والنرويجية واليابانية والفرنسية والصينية.
بحارة وناقلات
2100 بحارًا سعوديًا
3 بحارة في مهن ربان ومهندس ومساعد
اعتماد 7 معاهد بحرية
52 ناقلة نفط
37 ناقلة مواد كيميائية
11 سفنية نقل بضائع عامة
119 قاطرة
142 سفينة خدمات بحرية

MENAFN14092024000089011017ID1108674473

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