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هل تتجه السعودية لاستخدام اليوان الصيني في مبيعات النفط؟

9/14/2024 11:33:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الصناعة والثروة المعدينة بندر الخريف، أن المملكة منفتحة على أفكار جديدة، بما في ذلك استخدام اليوان الصيني لتسويات النفط الخام، في ظل سعي السعودية إلى تنويع اقتصادها وتعزيز العلاقات مع الصين، حسبما ذكرت صحيفة ((ساوث تشاينا مورنينج بوست)) الصينية.
البترو يوان
وأكد الخريف، أن السعودية ستعطي الأولوية لمصالحها وستستكشف فرصًا جديدة، وتفصل السياسة عن التجارة. ويُنظر إلى التبني الأوسع لـ((البترو يوان)) باعتباره خطوة مهمة في تدويل اليوان، وتحدي هيمنة الدولار الأمريكي في أسواق السلع العالمية.
وتعمل الصين على تعزيز استخدام اليوان في التجارة الدولية، بما في ذلك اتفاقية مبادلة العملات مع المملكة العربية السعودية وتفضيل تسويات العملات المحلية مع الشركاء التجاريين.
إن الاستخدام الواسع النطاق للدولار الأمريكي في معاملات النفط، مما يؤدي إلى توليد دولارات البترو، يعزز دوره كعملة احتياطية عالمية.
وقالت الصحيفة، إن وزير الصناعة السعودي، ورغم أنه أعرب عن مشاعر إيجابية تجاه ((البترو يوان))، فإنه لم يحدد جدولًا زمنيًا لاعتماده على نطاق واسع.
علاقات متقاربة
وتقاربت العلاقات بين السعودية والصين في السنوات الأخيرة، وحققت شركة ((هواوي))، الشركة الصينية الرائدة في مجال الاتصالات، تقدمًا في سوق الشرق الأوسط من خلال إنشاء مركز بيانات سحابي وتقديم خبراتها في مجال الأتمتة.
وتناقش هيئة الطيران المدني في المملكة شراكات محتملة مع العديد من موردي صناعة الطيران، بما في ذلك الشركات الصينية، لإيجاد طرق مبتكرة لاستخدام الألمنيوم المحسن في صناعة الطيران. ويشمل ذلك اتفاقية حديثة مع شركة صينية لتصنيع الطائرات لتوطين صناعة الطيران وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.
تعزيز استخدام العملة المحلية
وفي نوفمبر 2023، أبرمت الصين والسعودية اتفاقية مبادلة عملات بقيمة 50 مليار يوان (7.1 مليارات دولار أمريكي)، لتعزيز استخدام العملة المحلية في التجارة بين البلدين. كما أن الرياض تستفيد من استقرار الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي؛ ما يمنحها ميزة في التخطيط والمنافسة.
استثمارات صينية متوقعة في السعودية
- الأدوية والمدن الذكية والروبوتات.
- استثمارات في قطاع السيارات الكهربائية.
- التفاوض مع شركات طيران صينية لتصنيع مكونات الطائرات.
- الانضمام إلى برنامج تحفيزي لاستكشاف المعادن.

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