العملات الرقمية.. الواقع والمستقبل

قبيل منتصف عام 2022 فوجئ العالم بخبر وصول العملة الافتراضية ((بيتكوين)) إلى قيمة تجاوزت 64 ألف دولار. خبر أثار الجدل حول تلك العملة التي تبدو كأنها نشأت من العدم رغم أن قصتها قديمة بعض الشيء، فالعملة طرحت من قبل مجموعة مبرمجين مجهولين حملوا اسم ((ساتوشي داكاموتو)) على الإنترنت في عام 2008 كنظام نقدي إلكتروني بما يعرف باسم ((الند للند))، أي من شخص لآخر دون وسيط أو رسوم وساطة، والمتتبع لقيمة العملة على مدار السنين يرصد أن أول استخدام فعلي للبيتكوين كان عام 2010، حيث كان يمكن أن ينفق 10 آلاف بيتكوين لشراء فطيرة من البيتزا، وكان الدولار يوازي أكثر من 1300 عملة من البيتكوين، ولنا أن نتخيل كم الثروة إذا واتت فرصة العودة للماضي لإنفاق دولار واحد وامتلاك هذا العدد من تلك العملة الغريبة.

وتعد العملات الرقمية بشكل عام أداة للقيمة كالدولار واليورو والين والدرهم، وغيرها من العملات التقليدية، ولكن بدلاً من حملها في يدك فهي موجودة كرصيد في العالم الرقمي فقط دون كيان ملموس، قد تكون شبيهة بالعملات الوهمية التي تمنحها ألعاب الفيديو للاعبين، ولكن الفارق انها تتحكم بممتلكات وخدمات على أرض الواقع، فما أكثر السلع والخدمات حالياً التي تقبل الدفع بالعملات الرقمية، وعلى رأسها شراء وبيع العقارات، مع كون العملات أداة للاستثمار تتيح للفرد شراءها وإعادة بيعها عند زيادة القيمة مثل الأسهم، ولكن دون الحصول على صك مكتوب بالامتلاك.

وكما نرى أن في السماء نجوماً لامعة، ففي فضاء العملات الرقمية عملات براقة، فإلى جانب البيتكوين تأتي مجموعة من العملات الأخرى، التي استطاعت خلال فترة وجيزة جذب المستثمرين ورفع قيمتها السوقية لمليارات الدولارات، فهناك ((إيثريوم)) التي انطلقت على يد المبرمج الروسي فيتاليك بوتيرين، وهناك عملة ((تيثر))، وهي عملة مستقرة القيمة، حيث توازي دولاراً واحداً لكل عملة، كما أن هناك ((بينانس كوين)) وهي العملة الأساسية لمنصة التداول الشهيرة إلى جانب ((الريبل))، وهي عملة تستخدم في الأساس لعمليات التحويل بين العملات التقليدية المختلفة.

وتكنيك تداول العملة في الأساس يعتمد على شبكة تعرف باسم ((البلوك تشين))، وهو مجتمع شامل يشبه تسجيل ممتلكات كل سكان الكرة الأرضية في سجل واحد مكشوف ومعروف للجميع يعرف ((بالمجتمع))، بل إنه مؤرشف بنسخة لكل فرد، بحيث يستحيل معه التلاعب في بيانات الثروات، فإذا أراد شخص نقل 20 بيتكوين لشخص أخر على سبيل المثال تأتي الموافقة من المجتمع كله، وبناءً على مراجعة وتطابق النسخ كافة، حتى وإن ظلت هوية أصحاب المعاملة خفية ظاهرياً على منصات التداول.

وتعرف عملية نقل المعاملة إلى المجتمع باسم ((التعدين))، ويعمل المعدنون كعمال المناجم فيستخرجون المعاملات قيد التداول ويضعونها في سجل التداول الفعلي، أي مجتمع البلوك تشين، وذلك مقابل مكافآت من العملات المشفرة ذاتها، إلا أن امتهان التعدين لا يتمتع بدوام الربحية مع وجود كلفة ضخمة من حيث كيفية تملك أجهزة التعدين والحواسيب الملائمة إلى جانب الاستهلاك الكبير في الكهرباء.

ولا شك في أن السؤال الذي يتبادر للذهن فوراً هو: ما الدافع وراء امتلاك قيمة غير ملموسة مادياً؟ تساؤل منطقي، فلا شيء يوازي دفء النقود الحقيقية في محافظنا الجلدية، لكن التطور قطار لا يقف، والمحفظة تتراص بها أيضاً بطاقات الدفع البديلة، بل باتت الأرصدة النقدية ذاتها أكواداً رقمية تنتقل من شاشات الهواتف المحمولة إلى أجهزة الدفع الذكية في الأسواق المختلفة، والتغير آتٍ لا محالة.

وبشكل عام ما زالت تلك العملات تتأرجح بين الرفض والقبول في الكثير من دول العالم، حيث تحظرها العديد من الدول، وهو ما أفقدها بعض قيمتها وعرضها لخسائر متلاحقة في الآونة الأخيرة، بينما تتوسع بعض الدول في قبولها والسماح بتداولها أو عمليات المقايضة التجارية بها، في المقابل تتبع دول أخرى، في مقدمتها الإمارات، رؤية مستقبلية وسطية توازن بين مستقبل تلك العملات وما بين الضوابط التنظيمية التي تقنن استخدامها، بما يحافظ على قوة ومتانة الاقتصادات الوطنية.

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