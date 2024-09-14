هل انتهت طفرة التداول الكبرى في وول ستريت؟

تظهر تقارير البنوك الأمريكية الكبرى نمواً منخفضاً أو آخذاً في الانخفاض خلال الربع الثالث.

في النصف الأول من العام، كان بمثابة نقطة مضيئة في ((وول ستريت))، حيث عوض عن التباطؤ في الإقراض وانخفاض صافي الفائدة في القطاع المالي بأكمله.

واستطاعت بنوك ((جي بي مورجان)) و((بنك أوف أمريكا)) و((سيتي جروب)) و((جولدمان ساكس)) و((مورجان ستانلي)) أن تحقق مجتمعة 60.3 مليار دولار من إيرادات تداول الأسهم والديون خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. رغم ذلك، قد تقترب هذه الطفرة من نهايتها الآن، وستحتاج قطاعات الأعمال الأخرى إلى تكثيف الجهود.

وقدم رؤساء البنوك توقعات متشائمة إلى حد ما خلال هذا الأسبوع، إذ يتوقع ((جي بي مورجان)) ثبات إيرادات التداول خلال الربع الثالث أو أن تشهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 10% في الربع الثاني. وتتجه وحدة التداول في ((سيتي جروب)) نحو انخفاض بنسبة 4%، في حين يتوقع ((جولدمان ساكس)) تراجعاً بنسبة 10%، وحتى ((بنك أوف أمريكا))، الذي استثمر بكثافة لتعزيز المبيعات والتداول، فهو في طريقه لتحقيق نمو منخفض من رقم واحد. لكن الصورة أكثر تعقيداً. فسوق الأسهم الذي لامس مستويات قياسية متتالية، يعني أن مكاتب تداول الأسهم يجب أن تستمر في العمل بقوة. إن تداول الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) هو الذي بدأ يفقد الزخم.

وصحيح أن المتداولين في أدوات الدخل الثابت أنهوا واحدة من أكثر سنواتهم ازدحاماً على الإطلاق، فخلال الجائحة، أدت جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على تدفق الائتمان إلى موجة اكتتاب في السندات وتداول الديون. وبعد الجائحة، استفادت الشركات من توفير التمويل لمستثمري الأسهم الخاصة وصناديق التحوط.

ولكن التوقيت لا يزال غير مثالي، فمع توقعات واسعة بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة تيسير نقدي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر (مع احتمال إجراء خفضين آخرين قبل نهاية العام)، سيتأثر صافي دخل الفوائد. إلا أن أسعار الفائدة المنخفضة قد تحفز الإنفاق وتعزز نمو القروض وتخفف ضغوط تكلفة التمويل.

الجانب الإيجابي للبنوك الكبرى هو أن الانتعاش في نشاط الصفقات لا يزال قوياً، خصوصاً فيما يتعلق بالاكتتاب في الديون والأسهم. وتتوقع مجموعة سيتي جروب زيادة في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الثالث. في حين يتوقع ((جي بي مورجان)) زيادة بنسبة 15%. وتظل أحجام الخدمات المصرفية الاستثمارية ونشاط أسواق رأس المال أقل من متوسطاتها التاريخية، ما يشير إلى المزيد من فرص النمو.

كما تحتفظ البنوك بمستويات قياسية من فائض رأس المال، وقد يتم توجيه بعضه إلى المستثمرين على شكل عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح الآن بعد تقليص متطلبات رأس المال الجديدة المقترحة. وربما تتغير ديناميكية التداول، إلا أنه من السابق لأوانه الإعلان عن نهاية أسهم البنوك في ((وول ستريت)).

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