الصين تتعهد بتطبيق سياسات مالية استباقية لدعم الاقتصاد

أكدت وزارة المالية الصينية في بيان، أن بكين تعتزم تطبيق سياستها المالية الاستباقية لدعم الاقتصاد من أجل تحقيق أهدافه السنوية. وانتعاش العائدات المالية مقيد بشكل جزئي، بسبب الانخفاضات المستمرة في أسعار المنتجات الصناعية، بحسب ما أوردته وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء. وارتفعت العائدات غير الضريبية بشكل كبير بسبب تنشيط الأصول على مستويات محلية.

وسوف تعامل وزارة المالية كل الأطراف بشكل متساوٍ فيما يتعلق بالدعم المالي والحوافز الضريبية والمشتريات الحكومية، حيث تدعم بناء سوق وطني موحد. وسوف تدفع الوزارة باتجاه خفض التكاليف التمويلية واللوجستية في الاقتصاد الحقيقي، كما أنها سوف تحسن استغلال السندات السيادية الخاصة الطويلة الأجل، والسندات الحكومية الخاصة المحلية.

كما ستسعى إلى تحسين السياسات المالية والضريبية، التي تشجع على الاستهلاك وأنشطة تجارة السلع الاستهلاكية.

وتهدف الوزارة أيضاً إلى تعزيز الضوابط على طرفي الإمدادات والطلب للقضاء على الديون الخفية الجديدة، كما ستعمل من أجل الحيلولة دون إطلاق مشاريع جديدة تكلف أكثر مما يمكن للسياسة المالية تحمله.

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