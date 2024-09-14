بلدي الجنوبية يكرم عمال النظافة بمناسبة اليوم العالمي للنظافة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تزامنا‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للنظافة‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬قام‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وشركة‭ (‬أوربايزر‭) ‬للنظافة‭ ‬بالشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬ارتقاء‭ ‬بتكريم‭ ‬عمال‭ ‬النظافة‭ ‬تقديرا‭ ‬لجهودهم‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬واجبهم‭ ‬اليومي‭. ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬أبناء‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬حفظة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬بتسليم‭ ‬العمال‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الهدايا‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تقديرا‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬عطائهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

وقال‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬إن‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للنظافة‭ ‬يوضح‭ ‬مفاهيم‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬وذلك‭ ‬بتجنب‭ ‬الممارسات‭ ‬المضرة‭ ‬للبيئة‭ ‬ومحاولة‭ ‬تحسينها‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

وأضاف‭: ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المعززة‭ ‬لمبادئ‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬وروح‭ ‬العطاء‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬والبلديات‭ ‬كشريك‭ ‬أساسي‭ ‬وفعلي‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬بأهمية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬النظافة‭ ‬العامة‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والاشتراطات‭ ‬البلدية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬البلدية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬تقيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬خطتها‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الزراعة‭ ‬والغرس‭ ‬وتنظيف‭ ‬السواحل‭ ‬والحدائق‭ ‬والمماشي‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬البلدي‭ ‬والخدمي‭.‬

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