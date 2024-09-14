بلدي الجنوبية يكرم عمال النظافة بمناسبة اليوم العالمي للنظافة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
تزامنا مع اليوم العالمي للنظافة الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام قام المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع بلدية المنطقة الجنوبية وشركة (أوربايزر) للنظافة بالشراكة المجتمعية مع جمعية ارتقاء بتكريم عمال النظافة تقديرا لجهودهم في تأدية واجبهم اليومي. حيث قام أبناء الجمعية من حفظة القرآن الكريم بتسليم العمال عددا من الهدايا بهذه المناسبة تقديرا لهم على عطائهم وتفانيهم في العمل.
وقال عبدالله عبداللطيف رئيس مجلس بلدي الجنوبية إن اليوم العالمي للنظافة يوضح مفاهيم الاستدامة البيئية وذلك بتجنب الممارسات المضرة للبيئة ومحاولة تحسينها للأجيال القادمة.
وأضاف: تعد هذه الحملة ضمن فعاليات الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني المعززة لمبادئ العمل الجماعي وروح العطاء والتعاون مع المجالس البلدية والبلديات كشريك أساسي وفعلي في إقامة الحملات التوعوية الهادفة إلى التوعية بأهمية المحافظة على النظافة العامة والالتزام بالقوانين والاشتراطات البلدية.
وأوضح أن البلدية بالتعاون مع المجلس البلدي تقيم العديد من الحملات التوعوية من ضمن خطتها الهادفة إلى إشراك كل فئات المجتمع في أعمال الزراعة والغرس وتنظيف السواحل والحدائق والمماشي والمرافق العامة والخاصة للارتقاء بالعمل البلدي والخدمي.
كلمات دالة
MENAFN14092024000055011008ID1108674280
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.