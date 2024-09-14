وزيرة شؤون الشباب: دعم الكوادر الشبابية في مجال صناعة المحتوى الصوتي والرقمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مدينة شباب 2030 وفرت مساحة واسعة لدعم المواهب الشابة والناشئة في مجال صناعة البودكاست من خلال تعزيز مهاراتهم وقدراتهم وتزويدهم بالخبرات الداعمة
لتنفيذ البودكاست الخاص بهم، مشيرة إلى أن هذه المنصات أصبحت في الوقت الحالي مؤثرة بقوة في صناعة المحتوى الصوتي والرقمي ما يؤكد أهمية الاستفادة من البودكاست في تعزيز العمل الإعلامي الشبابي ورفده بكوادر مؤهلة قادرة على ريادته والاستفادة منه في إيصال الأفكار والرؤى الشبابية.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة شؤون الشباب لحفل ختام برنامج The Podcast Hub ، أحد برامج مدينة شباب 2030 والذي أقيم بدعم من سينما EPIX بمجمع الدانة، بحضور عدد من المدعوين والمشاركين في البرنامج. وأشادت وزارة شؤون الشباب بالمواهب الشبابية المشاركة في برنامج The Podcast Hub
والتي أظهرت تمكنًا واضحًا وقدرة عالية ومهارات كبيرة في مجال البودكاست، من خلال طرح الأفكار المبتكرة التي تسهم في جذب المستمع.
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