Sunday, 15 September 2024 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة شؤون الشباب: دعم الكوادر الشبابية في مجال صناعة المحتوى الصوتي والرقمي

9/14/2024 7:25:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬وفرت‭ ‬مساحة‭ ‬واسعة‭ ‬لدعم‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬والناشئة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬البودكاست‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬الداعمة
لتنفيذ‭ ‬البودكاست‭ ‬الخاص‭ ‬بهم،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬مؤثرة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬الصوتي‭ ‬والرقمي‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البودكاست‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬الشبابي‭ ‬ورفده‭ ‬بكوادر‭ ‬مؤهلة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ريادته‭ ‬والاستفادة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬الأفكار‭ ‬والرؤى‭ ‬الشبابية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لحفل‭ ‬ختام‭ ‬برنامج‭ ‬ The ‭ ‬ Podcast ‭ ‬ Hub ،‭ ‬أحد‭ ‬برامج‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬سينما‭ ‬ EPIX ‭ ‬بمجمع‭ ‬الدانة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭. ‬وأشادت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالمواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ The ‭ ‬ Podcast ‭ ‬ Hub
‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬تمكنًا‭ ‬واضحًا‭ ‬وقدرة‭ ‬عالية‭ ‬ومهارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البودكاست،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬الأفكار‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المستمع‭.‬

كلمات دالة

MENAFN14092024000055011008ID1108674277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث