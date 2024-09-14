وزيرة شؤون الشباب: دعم الكوادر الشبابية في مجال صناعة المحتوى الصوتي والرقمي

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لحفل‭ ‬ختام‭ ‬برنامج‭ ‬ The ‭ ‬ Podcast ‭ ‬ Hub ،‭ ‬أحد‭ ‬برامج‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬سينما‭ ‬ EPIX ‭ ‬بمجمع‭ ‬الدانة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭. ‬وأشادت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالمواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ The ‭ ‬ Podcast ‭ ‬ Hub ‮ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬تمكنًا‭ ‬واضحًا‭ ‬وقدرة‭ ‬عالية‭ ‬ومهارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البودكاست،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬الأفكار‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المستمع‭.‬

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