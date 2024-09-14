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اللجنة التنسيقية للجمعيات الخيرية تثمن مبادرة الملك بتحويل ميزانيات ((اليوبيل الفضي)) إلى الصناديق الخيرية

9/14/2024 7:25:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ثمَّن‭ ‬الحاج‭ ‬عبدالحسين‭ ‬آل‭ ‬ضيف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬جمعية‭ ‬دمستان‭ ‬الخيرية‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬للجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬عاليًا‭ ‬المكرمة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والمبادرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بالتوجيه‭ ‬لتحويل‭ ‬جميع‭ ‬الميزانيات‭ ‬المخصصة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬للاحتفالات‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬الجمعيات‭ ‬والصناديق‭ ‬الخيرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬دمستان‭ ‬الخيرية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوجيه‭ ‬السامي‭ ‬يؤكد‭ ‬النهج‭ ‬الثابت‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والأطر‭ ‬والآليات‭ ‬كافة‭ ‬المعززة‭ ‬للتلاحم‭ ‬والتكاتف‭ ‬المجتمعي،‭ ‬كما‭ ‬وتجسد‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬لعاهل‭ ‬البلاد‭ ‬بالأسر‭ ‬المتعففة‭ ‬وذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭.‬

وأعرب‭ ‬آل‭ ‬ضيف‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬والتي‭ ‬تبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭. ‬وأشاد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬آل‭ ‬ضيف‭ ‬بالأدوار‭ ‬الحيوية‭ ‬والمهمة‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الخيرية‭ ‬الملكية،‭ ‬والسعي‭ ‬الدؤوب‭ ‬للمؤسسة‭ ‬لترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬للكوارث‭ ‬والأزمات‭.‬

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