اللجنة التنسيقية للجمعيات الخيرية تثمن مبادرة الملك بتحويل ميزانيات ((اليوبيل الفضي)) إلى الصناديق الخيرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ثمَّن الحاج عبدالحسين آل ضيف رئيس مجلس جمعية دمستان الخيرية ورئيس اللجنة التنسيقية للجمعيات الخيرية عاليًا المكرمة الملكية السامية والمبادرة الإنسانية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على تفضل جلالته بالتوجيه لتحويل جميع الميزانيات المخصصة من الجهات الرسمية للاحتفالات بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم إلى الجمعيات والصناديق الخيرية من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية دمستان الخيرية أن هذا التوجيه السامي يؤكد النهج الثابت لجلالة الملك المعظم في دعم العمل الخيري بمملكة البحرين، والأطر والآليات كافة المعززة للتلاحم والتكاتف المجتمعي، كما وتجسد التوجيهات الملكية الرعاية والاهتمام الكبير لعاهل البلاد بالأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود.
وأعرب آل ضيف عن تقديره وامتنانه لدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعمل الخيري والإنساني في المملكة والمبادرات الإنسانية التي تقدمها مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتي تبعث على الفخر والاعتزاز. وأشاد عبدالحسين آل ضيف بالأدوار الحيوية والمهمة التي تضطلع بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، والسعي الدؤوب للمؤسسة لترسيخ مكانة مملكة البحرين على خارطة العمل الخيري، من خلال المساعدات الطبية والإغاثية، وإنشاء المؤسسات التعليمية والاجتماعية والتنموية في الدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض للكوارث والأزمات.
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