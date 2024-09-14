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الإمارات توسطت في تبادل 206 أسرى بين روسيا وأوكرانيا

9/14/2024 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الإمارات‭ ‬توسطت‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬206‭ ‬أسرى‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬هي‭ ‬عملية‭ ‬الوساطة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭: ‬‮«‬أعلنت‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬جهود‭ ‬وساطة‭ ‬قامت‭ ‬بها،‭ ‬بين‭ ‬جمهوريتي‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬حرب‭ ‬جديدة،‭ ‬شملت‭ ‬206‭ ‬أسرى،‭ ‬مناصفة‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬ليصل‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للأسرى‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تبادلهم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوساطات‭ ‬إلى‭ ‬1994‭ ‬أسيرا‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬جانبها‭: ‬‮«‬في‭ ‬ختام‭ ‬عملية‭ ‬تفاوض،‭ ‬تمّت‭ ‬إعادة‭ ‬103‭ ‬عسكريين‭ ‬روس‭ ‬أسروا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك،‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تمّ‭ ‬تسليم‭ ‬103‭ ‬أسرى‭ ‬حرب‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس،‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬التبادل‭ ‬سمح‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬جنود‭ ‬أوكرانيين‭.‬

وفي‭ ‬24‭ ‬أغسطس،‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬أنّهما‭ ‬نفّذتا،‭ ‬بوساطة‭ ‬إماراتية‭ ‬أيضا،‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬230‭ ‬أسيرا،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬جنود‭ ‬روس‭ ‬أُسروا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭. ‬

في‭ ‬سياق‭ ‬آخر،‭ ‬أفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬منفصل‭ ‬أمس‭ ‬بأنّه‭ ‬يواصل‭ ‬‮«‬العمليات‭ ‬الهجومية‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬الخميس‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬أنّه‭ ‬استعاد‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬المناورة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أنّه‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬جيلاني‭ ‬بيرشي‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بوكروفسك‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬اللوجستية‭ ‬للجيش‭ ‬الأوكراني‭. ‬

على‭ ‬الجبهة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬يواصل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬حثّ‭ ‬حلفائه‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬له‭ ‬بضرب‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬الروسي،‭ ‬مثل‭ ‬قواعد‭ ‬جوية‭ ‬تقلع‭ ‬منها‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬تقصف‭ ‬أوكرانيا‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الدول‭ ‬الغربية،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تُظهر‭ ‬تردّدا‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لاستخدام‭ ‬كييف‭ ‬الصواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى،‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬روسيا‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬كهذا‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ ‬تصعيد‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لواشنطن‭ ‬الجمعة‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الأشهر‭ ‬والأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬حاسمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭. ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أكد‭ ‬الخميس‭ ‬أنّه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬سمحت‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬باستهداف‭ ‬العمق‭ ‬الروسي‭ ‬بصواريخ‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى،‭ ‬فإنّ‭ ‬ذلك‭ ‬سيعني‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬دول‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المسؤول‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬ريابكوف‭ ‬السبت‭ ‬إنّ‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬اتخذت‭ ‬‮«‬قرارات‭ ‬منذ‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‮»‬‭ ‬للسماح‭ ‬لكييف‭ ‬بضرب‭ ‬العمق‭ ‬الروسي‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬عنه‭ ‬قوله‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬ولندن‭ ‬تدفعان‭ ‬الوضع‭ ‬نحو‭ ‬تصعيد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬ونحذر‭ ‬السلطات‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التصرّفات‮»‬‭.‬

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