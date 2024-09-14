بالفيديو ضبط 32500 كبسولة لاريكا وحبة كبتاغون و6 كيلو بودرة خام

(MENAFN
- Al-Anbaa)
منصور السلطان - محمد الجلاهمة
وجّه قطاع الأمن الجنائي ضربة قاسية لشبكات المخدرات بضبط مصنع
سري لتصنيع حبوب اللاريكا المخدرة يديره مقيم في البلاد بصورة غير قانونية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن مداهمة المصنع جاءت في أعقاب عملية أمنية نوعية حاسمة وبعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة من رجال المكافحة.
وأضاف البيان أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت 30.000 كبسولة لاريكا جاهزة للبيع، و6 كيلوغرامات من بودرة اللاريكا الخام، و2500 قرص كبتاغون، و100 غرام من مادة الحشيش، كما تم ضبط كمية كبيرة من الكبسولات الفارغة ومعدات متقدمة تستخدم في عمليات تصنيع
وتغليف الحبوب المخدرة، وقد تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية النوعية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وتصميمها على مواجهة تجار السموم والمخدرات بكل حزم وإحباط ومحاولات تهريبها وترويجها، مشيرة إلى أهمية تكثيف الجهود لحماية المجتمع من المواد المخدرة. ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر هاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).
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