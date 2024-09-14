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بالفيديو ضبط 32500 كبسولة لاريكا وحبة كبتاغون و6 كيلو بودرة خام

9/14/2024 7:24:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان - محمد الجلاهمة
وجّه قطاع الأمن الجنائي ضربة قاسية لشبكات المخدرات بضبط مصنع سري لتصنيع حبوب اللاريكا المخدرة يديره مقيم في البلاد بصورة غير قانونية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن مداهمة المصنع جاءت في أعقاب عملية أمنية نوعية حاسمة وبعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة من رجال المكافحة.
وأضاف البيان أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت 30.000 كبسولة لاريكا جاهزة للبيع، و6 كيلوغرامات من بودرة اللاريكا الخام، و2500 قرص كبتاغون، و100 غرام من مادة الحشيش، كما تم ضبط كمية كبيرة من الكبسولات الفارغة ومعدات متقدمة تستخدم في عمليات تصنيع وتغليف الحبوب المخدرة، وقد تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية النوعية تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وتصميمها على مواجهة تجار السموم والمخدرات بكل حزم وإحباط ومحاولات تهريبها وترويجها، مشيرة إلى أهمية تكثيف الجهود لحماية المجتمع من المواد المخدرة. ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر هاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).

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