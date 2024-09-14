عقدان للحفر في برقان بـ 142 2 مليون دينار بـ تسليم المفتاح

MENAFN - Al-Anbaa) أحمد مغربيعلمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن شركة الكويت قررت ترسية عقدين للحفر في حقل برقان الكبير بقيمة 142.21 مليون دينار (ما يعادل 465.7 مليون دولار) على شركتي سينوبيك وشلمبرجير، وذلك بنظام التسليم على المفتاح.وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «نفط الكويت» قررت ترسية المجموعة الأولى من العقد على شركة شلمبرجير الأميركية بقيمة 72.4 مليون دينار، فيما تمت ترسية المجموعة الثانية من العقد على شركة سينوبيك الصينية بقيمة 69.8 مليون دينار.وقالت المصادر ان عقد الحفر بنظام التسليم على المفتاح الشامل (Lump-Sum Turnkey Contract) هو نوع من العقود المستخدمة بشكل واسع في البنية التحتية والصناعية الكبرى، بما في ذلك مشاريع النفط والغاز، وخاصة الحفر.

وبموجب هذا النوع من العقود يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع من البداية إلى النهاية، بما يشمل جميع التكاليف والمواد والخدمات المطلوبة، مع تحديد سعر ثابت مسبقا، ويطلق على هذا النظام «تسليم المفتاح» لأن المقاول يقوم بتسليم المشروع جاهزا للتشغيل، ولا يحتاج العميل (الجهة المالكة للمشروع) إلا «لتشغيل المفتاح» للاستفادة من المشروع.

وكانت شركة نفط الكويت وقعت مؤخرا مجموعة من عقود توريد أبراج الحفر لعمليات إنتاج النفط في حقول الشركة، وستسهم هذه العقود في زيادة انتاج النفط الخام في البلاد والوصول إلى الهدف الإستراتيجي للكويت لإنتاج 4 ملايين برميل نفط خام بحلول 2035.