عقدان للحفر في برقان بـ 142 2 مليون دينار بـ تسليم المفتاح

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن شركة نفط
الكويت قررت ترسية عقدين للحفر في حقل برقان الكبير بقيمة 142.21 مليون دينار (ما يعادل 465.7 مليون دولار) على شركتي سينوبيك وشلمبرجير، وذلك بنظام التسليم على المفتاح.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «نفط الكويت» قررت ترسية المجموعة الأولى من العقد على شركة شلمبرجير الأميركية بقيمة 72.4 مليون دينار، فيما تمت ترسية المجموعة الثانية من العقد على شركة سينوبيك الصينية بقيمة 69.8 مليون دينار.
وقالت المصادر ان عقد الحفر بنظام التسليم على المفتاح الشامل (Lump-Sum Turnkey Contract) هو نوع من العقود المستخدمة بشكل واسع في مشاريع
البنية التحتية والصناعية الكبرى، بما في ذلك مشاريع النفط والغاز، وخاصة الحفر.
وبموجب هذا النوع من العقود يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع من البداية إلى النهاية، بما يشمل جميع التكاليف والمواد والخدمات المطلوبة، مع تحديد سعر ثابت مسبقا، ويطلق على هذا النظام «تسليم المفتاح» لأن المقاول يقوم بتسليم المشروع جاهزا للتشغيل، ولا يحتاج العميل (الجهة المالكة للمشروع) إلا «لتشغيل المفتاح» للاستفادة من المشروع.
وكانت شركة نفط الكويت وقعت مؤخرا مجموعة من عقود توريد أبراج الحفر لعمليات إنتاج النفط في حقول الشركة، وستسهم هذه العقود في زيادة انتاج النفط الخام في البلاد والوصول إلى الهدف الإستراتيجي للكويت لإنتاج 4 ملايين برميل نفط خام بحلول 2035.
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