مشروع واجهة الجهراء البحرية على طاولة فنية البلدي الثلاثاء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بداح العنزي
تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها بعد انتهاء العطلة الصيفية يوم الثلاثاء المقبل برئاسة م.منيرة الأمير مشروع الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش).
ويتضمن جدول الأعمال التالي:
٭ طلب إعادة تنظيم القطعة رقم 14 والتي تشتمل على عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة بمنطقة القبلة وفق قواعد وشروط القطع التنظيمية.
٭ رد الجهاز التنفيذي على الكتاب المقدم من مختار منطقة فيلكا المستشار علي عبدالوهاب النقي، بشأن استملاك ما تبقى من عقارات
جزيرة فيلكا.
٭ الكتاب المقدم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بشأن مقترحات اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على التعديل المقترح على لائحة تنظيم أعمال البناء وعلى الجداول المحلقة به والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 2009/206 وتعديلاته.
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