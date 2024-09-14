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مشروع واجهة الجهراء البحرية على طاولة فنية البلدي الثلاثاء

9/14/2024 7:24:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها بعد انتهاء العطلة الصيفية يوم الثلاثاء المقبل برئاسة م.منيرة الأمير مشروع الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش).
ويتضمن جدول الأعمال التالي:
٭ طلب إعادة تنظيم القطعة رقم 14 والتي تشتمل على عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة بمنطقة القبلة وفق قواعد وشروط القطع التنظيمية.
٭ رد الجهاز التنفيذي على الكتاب المقدم من مختار منطقة فيلكا المستشار علي عبدالوهاب النقي، بشأن استملاك ما تبقى من عقارات جزيرة فيلكا.
٭ الكتاب المقدم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بشأن مقترحات اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على التعديل المقترح على لائحة تنظيم أعمال البناء وعلى الجداول المحلقة به والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 2009/206 وتعديلاته.

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