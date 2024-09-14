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محاولة أوروبية لإنقاذ ناقلة نفط فجرها الحوثيون - جريدة الوطن السعودية

9/14/2024 3:36:07 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أثار هجوم للعصابات الحوثية على ناقلة النفط التي تحمل العلم اليوناني ((سونيون)) مخاوف من تسرب مليون برميل من النفط الخام إلى البحر الأحمر، بدأت مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي في محاولة جديدة لإنقاذ الناقلة، ونشرت عملية ((أسبيدس)) التابعة للاتحاد الأوروبي صورًا مؤرخة لسفنها، وهي ترافق ثلاث سفن متجهة إلى ناقلة النفط التي تحمل العلم اليوناني ((سونيون)).
وقالت المفوضية الأوروبية إن البعثة ((شاركت بشكل نشط في هذا المسعى المعقد، من خلال تهيئة بيئة آمنة، وهو أمر ضروري لتمكين الزوارق القطر من إجراء عملية القطر)).
3 سفن
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة (Planet Labs PBC)، ما يبدو أنه سفن الإنقاذ الثلاث بالقرب من سونيون، ويمكن رؤية سفينة حربية في مكان قريب.
وتعرضت السفينة ((سونيون)) لهجوم من قبل الحوثيين ابتداء من 21 أغسطس، وكان على متن السفينة طاقم مكون من 25 فلبينيًا وروسيًا، بالإضافة إلى أربعة أفراد من الأمن الخاص، تم نقلهم بواسطة مدمرة فرنسية إلى جيبوتي القريبة.
وفي وقت لاحق، زرع الحوثيون متفجرات على متن السفينة وفجّروها، ما أثار مخاوف من تسرب مليون برميل من النفط الخام إلى البحر الأحمر.
هجمات مختلفة
واستولى الحوثيون على سفينة وأغرقوا اثنتين أيضًا، واعترفت الجماعة المتمردة لاحقًا بأن إحدى السفن الغارقة، وهي السفينة ((توتور))، غرقت بعد أن زرع الحوثيون متفجرات على متنها، وبعد أن هجرها طاقمها بسبب هجوم سابق.
كما اعترضت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة صواريخ وطائرات مسيرة أخرى في البحر الأحمر أو فشلت في الوصول إلى أهدافها.

MENAFN14092024000089011017ID1108674026

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