استعمال السشوار على شعر مبلل أخطر مما تتوقعين

كما أن هذه الطريقة تعتبر الأنسب لأولئك الذين يبحثون عن سرعة في تجفيف شعرهم وتحقيق تسريحة مثالية في أقل وقت ممكن.



ومع ذلك، فإن الاستخدام المستمر لهذه الأداة يمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة للشعر، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الجفاف، والتقصف، وفقدان الحيوية واللمعان.



فهم مكونات الشعر

من المعروف أن أي شكل من أشكال تصفيف الشعر بالحرارة يؤثر سلبًا على خصلات الشعر، إذ حسب ما ذكرته دراسة رائدة أجريت عام 2011، فإن عدم استخدام مجففات الشعر يؤدي إلى حماية سطح الشعر بشكل نسبي، في حين أن استخدام مجفف الشعر يؤدي إلى المزيد من التلف.



ولفهم كيف يحدث ذلك، دعنا نلقي نظرة فاحصة على مكونات خصلات الشعر:

البشرة: باعتبارها الطبقة الخارجية لألياف الشعر، تتكون بشرة الشعر من قشور متداخلة إما متقاربة أو مرتبة بشكل فضفاض.



القشرة: وهي الطبقة الوسطى من ألياف الشعر، والتي تتكون من بروتينات الكيراتين والدهون البنيوية.



النخاع: الطبقة الداخلية لألياف الشعر، وعادة ما تكون موجودة في الشعر الخشن، إنها منطقة مركزية من الخلايا المكدسة بشكل فضفاض بطريقة غير منظمة.



مجمع غشاء الخلية (CMC): الغراء الذي يربط خلايا الشعر معًا، ولها ثلاثة أنواع وهي: بشرة-بشرة، بشرة-قشرة، وقشرة-قشرة.



هل تجفيف الشعر بالمجفف مضر؟

إذًا السؤال المطروح هنا هو: هل تجفيف الشعر بالمجفف مضر؟ الجواب هو ليس بالضرورة.



وفقًا للدراسة السابقة التي أجريت عام 2011، عادةً ما يُرى الضرر الناتج عن الحرارة على بشرة الشعر وليس داخل الألياف أي القشرة والنخاع.



يمكنك التفكير في هذه البشرة كخط الدفاع الأول ضد التعرض للحرارة من تجفيف الشعر بالمجفف.



وفي هذه الحالة، تعني البشرة الصحية أن الشعر أقل عرضة للمعاناة بعد نوبة من التجفيف بالمجفف.



لكن بالطبع، هناك حد للقوى الوقائية للبشرة، إذ حذرت إحدى الدراسات في المجلة الدولية لعلوم التجميل من أن إعدادات الحرارة التي تزيد عن 284 درجة فهرنهايت تسبب تلفًا للبشرة لا رجعة فيه.



هذا لأنه عندما تنفثين الهواء الساخن على الشعر المبلل، تتشكل فقاعات صغيرة داخل أعمدة الشعر، وهذا يضعفه، مما يجعله أكثر عرضة للجفاف والتقصف.



وتزيد هذه الأضرار كلما كان الشعر مبلل ويتم تجفيفه بمجفف درجة حرارته جد عالية، ولذلك يجب معرفة نوعية الضرر الممكن في هذه الحالة.



الجفاف والتقصف

عندما يتم تعريض الشعر المبلل للحرارة العالية، يتبخر الماء الموجود داخل الشعر بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى فقدان الرطوبة الأساسية التي تحافظ على صحة الشعر.



فقدان الرطوبة هذا يؤدي إلى جفاف الشعر بشكل مباشر، مما يجعله هشاً وعرضة للتقصف أكثر من أي وقت آخر.



تلف القشرة الخارجية

كما تم الشرح سابقا، فإن الشعر مكون من عدة طبقات، وأهمها القشرة الخارجية التي تحمي الطبقات الداخلية من التلف.



لكن الحرارة العالية تضعف هذه القشرة وتؤدي إلى تشققها، مما يجعل الشعر أكثر عرضة للتلف والضرر البيئي.



فقدان اللمعان

الرطوبة الطبيعية في الشعر هي التي تمنحه اللمعان والمرونة التي يتم ملاحظتها، خصوصا عند الأطفال، قبل استعمال الحرارة على الشعر.



لكن عند تجفيف الشعر بشكل متكرر بمصفف الشعر الساخن، يفقد الشعر هذه الرطوبة ويصبح مظهره باهتاً وجافاً.



تكسر الشعر

الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تمدد وتقلص الشعر بشكل متكرر، وهذا التغير المفاجئ في درجة الحرارة يمكن أن يسبب تكسر الشعر بسهولة.



التهاب فروة الرأس

عند استعمال مجفف الشعر بشكل متكرر على الشعر المبلل، فغن هذا التصرف يؤدي إلى إلتهاب فروة الرأس، وذلك بسبب المسام التي تكون مفتوحة في الرأس حينها، والتي تتلقى الهواء الساخن بشكل قوي.



كيف يمكن تفادي الأضرار الناجمة عن مجفف الشعر الساخن؟

هناك العديد من المنتجات المتاحة في السوق التي تساعد على حماية الشعر من أضرار الحرارة. إذ يمكن استخدام بخاخات أو كريمات تحتوي على مواد عازلة للحرارة يمكن أن يقلل من تأثير الحرارة المباشرة على الشعر.



كذلك قبل استخدام مصفف الشعر، من الأفضل تجفيف الشعر بمنشفة ناعمة لتقليل كمية الماء فيه، مع تجنب فركه بقوة بالمنشفة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكسره.



و بدلاً من ذلك، يمكن الضغط برفق على الشعر بالمنشفة لامتصاص الماء الزائد، ثم استعمال المجفف لإزالة بقية الماء المتكتل به.



من بين أهم الخطوات للحماية هي المهم ضبط درجة حرارة مصفف الشعر على درجة مناسبة لنوع الشعر الذي يختلف من شخص إلى آخر.



والشعر الناعم أو المعالج كيميائياً يحتاج إلى حرارة أقل من الشعر الكثيف أو المجعد، لذلك يجب تجنب استخدام أعلى إعدادات الحرارة إلا عند الضرورة القصوى.



كما يجب تجنب استخدام مصفف الشعر يومياً، ومحاولة ترك الشعر يجف بشكل طبيعي كلما أمكن، لأن هذا يساعد في تقليل الضرر التراكمي الذي يمكن أن يتعرض له الشعر.



المرحلة المهمة هي استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الأرغان أو زيت جوز الهند يمكن أن يساعد في إعادة الرطوبة المفقودة للشعر.



كما أن استخدام ماسكات الشعر بشكل منتظم يعزز من صحة الشعر ويعيد له الحيوية ولمعانه الذي يمكن أن يفقده بفعل الحرارة.



أما إذا كان الشعر قد تعرض للتلف فعلا، فإن قص الأطراف المتقصفة بانتظام يساعد في منع انتشار التلف ويمنح الشعر مظهراً أكثر صحة.



هذا إضافة الماسكات وعلاجات الترطيب العميق التي تساعد في إصلاح الشعر التالف من الداخل إلى الخارج، خصوصا عند إستخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات مثل البروتينات والزيوت الطبيعية لتعزيز قوة الشعر.



كما يجب الإشارة إلى ضرورة الابتعاد عن العلاجات الكيميائية مثل التلوين أو التجعيد الدائم حتى يتعافى الشعر، لأن هذه العلاجات يمكن أن تزيد من تلف الشعر وتجعله أكثر هشاشة.



وفي النهاية من أجل صحة الشعر الدائمة، ينصح دائما بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفيتامينات A وE وC والزنك والبيوتين يمكن أن يعزز صحة الشعر ويعيد له حيويته. عربي بوست

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