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إحباط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات

9/14/2024 3:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت اليوم السبت، محاولتي تسلل وتهريب لكميات من المواد المخدرة على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها بواسطة أشخاص وطائرة مسيرة.


وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم تطبيق قواعد الاشتباك على عدد من المهربين مما أدى إلى تراجعهم وبعد عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة.


كما أحبطت المنطقة على واجهتها الغربية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون)، وتم تطبيق قواعد الاشتباك بعد التحري والمتابعة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وتبين أنها تحمل مواد مخدرة، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.





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