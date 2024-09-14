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السيطرة على حريق مصنع قطنيات شرق عمان

9/14/2024 3:34:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكنت فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان اليوم من السيطرة على حريق شب في مصنع قطنيات، يحتوي على ماكينات لطحن القماش ومواد قطنيه في لواء الموقر.
وأوضح الناطق الإعلامي أن الحريق بدأ من داخل المصنع وامتد لساحة خارجية تحتوي على قطن جاهز وبشكل سريع، مع تصاعد كثيف للدخان نظراً لنوعية المادة االمشتعلة، لافتاً ان سرعة الاستجابة والجاهزية العالية من الفرق المشاركة كان لها الأثر الأكبر في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، ثم إخماده، دون وقوع إصابات بحمد الله.

وأشار، إلى أن العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الاطفاء وبمعداتهم الكاملة والمتخصصة، شاركوا في عمليات اخماد الحريق، وتم فتح تحقيق لمعرفه سبب الحريق.

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