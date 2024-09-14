ليبرمان: حان وقت تغيير الحكومة“العاجزة” لإعادة الأمن إلى شمال إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) القدس/ PNN-قال رئيس حزب“إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، السبت، إنه حان الوقت لتغيير حكومة بنيامين نتنياهو“العاجزة”، لإعادة الأمن لسكان الشمال في ظل استمرار إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

وقال ليبرمان في منشور على إكس:“سبتٌ آخر لا يُحتمل في الشمال، عشراتُ الصواريخ أطلقت منذ الصباح، وماذا تفعل قيادتنا؟ صامتة وعاجزة”.

وتابع ليبرمان، الذي سبق وشغل مناصب وزارية في حكومات إسرائيلية بينها الدفاع (2016- 2018) والمالية (2021-2022):“لقد حان الوقت لتغيير هذه الحكومة بسرعة لإعادة الأمن لسكان الشمال ولجميع مواطني إسرائيل”.

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق نحو 55 صاروخا على الجليل الأعلى في شمال إسرائيل، دون وقوع إصابات.

وفي بيان نشره بحسابه على منصة“إكس” قال جيش الاحتلال:“إلحاقا للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى عند الساعة 8:59 – 9:01، تم رصد نحو 35 صاروخاً من الأراضي اللبنانية”.

وأضاف أنه تم اعتراض بعض هذه الصواريخ، فيما سقط معظمها في مناطق مفتوحة، ولم يتم رصد أي إصابات.

وتابع:“عقب الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 8.17 في منطقة الجليل، تم رصد نحو 20 صاروخا من لبنان، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات”.

من جانبها، قالت صحيفة“معاريف” العبرية:“أطلق حزب الله صباح اليوم (السبت) خلال دقائق معدودة نحو عشرين صاروخا على مدينة صفد، وكذلك على قرية عقبرة الواقعة في الجزء الجنوبي من المدينة”.

وأضافت أن مدينة صفد شهدت الليلة الماضية (الجمعة/السبت) إطلاق 5 صواريخ.

وتابعت الصحيفة:“في الأيام القليلة الماضية، عمل حزب الله على زيادة نطاق صواريخه وتركيزه في منطقة مدينة صفد وروش بينا وحتسور هجليليت وبالقرب من مفرق عميعاد”، في الجليل الأعلى.

وتبعد مدينة صفد عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية نحو 41 كم.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية:“اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة قرب صفد في الجليل الأعلى جراء سقوط صواريخ بما في ذلك في مناطق لم يتم إخلاؤها”.

في سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه قصف بالطيران المسير منصة إطلاق بجنوب لبنان تم منها إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الجليل صباح السبت، وكذلك مبنى عسكري في كفر رمان بجنوب لبنان.

وأضاف أنه هاجم بنيران المدفعية، عدة مناطق في جنوب لبنان.

وصباح السبت، أعلن“حزب الله” في بيان، إن مقاتليه قصفوا“قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ ‏الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

وفي بيان آخر، فجر السبت، أعلن الحزب استهداف“دبابة ميركافا على طريق ‏رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه وأصابوها بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها”.‏

وأوضح أن ذلك“ردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي ‏كفرمان ‌و‏الأحمدية الجنوبية”.

وامس الجمعة، قتلت مسيرة إسرائيلية شخصا وأصابت 4 آخرين بينهم طفلة، إثر غارة شنتها على بلدة الأحمدية جنوب لبنان.