الاحتلال يعتقل مواطنين جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/ PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من بلدة دورا وقرية حدب الفوار جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين زياد أحمد أبو رحمة من خربة سلامة من دورا، واستولت على مركبته، وعلي محمد العواودة من قرية حدب الفوار، واعتدت عليه وعلى أفراد عائلته بالضرب، بعد مداهمة منزليهما وتخريب محتوياتهما، كما داهمت عدة منازل في القرية وعاثت فيها خرابا.
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