الاحتلال يعتقل مواطنين جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/ PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من بلدة دورا وقرية حدب الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين زياد أحمد أبو رحمة من خربة سلامة من دورا، واستولت على مركبته، وعلي محمد العواودة من قرية حدب الفوار، واعتدت عليه وعلى أفراد عائلته بالضرب، بعد مداهمة منزليهما وتخريب محتوياتهما، كما داهمت عدة منازل في القرية وعاثت فيها خرابا.