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الاحتلال يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستعماري في أم صفا شمال رام الله

9/14/2024 6:11:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة منددة بالتوسع الاستعماري في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين الذين شاركوا في الوقفة، ضد محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم في منطقة "جبل الراس" شمالا لصالح التوسع الاستعماري.

يذكر أن الاحتلال يُصعّد في الآونة الأخيرة سياسته وإجراءاته الاستعمارية في أم صفا، وكان آخرها تجريف أكثر من 200 دونم مزروعة بأشجار الزيتون والعنب في منطقة "جبل الراس".

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