الاحتلال يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستعماري في أم صفا شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة منددة بالتوسع الاستعماري في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.
وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين الذين شاركوا في الوقفة، ضد محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم في منطقة "جبل الراس" شمالا لصالح التوسع الاستعماري.
يذكر أن الاحتلال يُصعّد في الآونة الأخيرة سياسته وإجراءاته الاستعمارية في أم صفا، وكان آخرها تجريف أكثر من 200 دونم مزروعة بأشجار الزيتون والعنب في منطقة "جبل الراس".
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