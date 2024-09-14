متحف الأمن العام في العقبة.. نافذة على تاريخ الأمن في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 أيلول (بترا )- ليث المومني- يعد متحف الأمن العام في العقبة نافذة فريدة على تاريخ الأمن في الأردن، ويجسد جهود المملكة في توثيق وحفظ تاريخها الأمني، مع استمرار تطور المعروضات والأنشطة.

افتتح المتحف مؤخرًا أبوابه للجمهور، ليقدم نظرة شاملة على تاريخ جهاز الأمن العام الأردني وتطوره على مر العقود،من خلال وثائق وصور تاريخية وموجودات تشير لمراحل زمنية مرت بها المديرية منذ العام 1921 ولغاية اليوم.

يقع المتحف في موقع مميز داخل مدينة العقبة، المطلة على البحر الأحمر، ويهدف إلى تقديم سرد تاريخي موثق عن مسيرة جهاز الأمن العام في الأردن. يعتبر المتحف من المعالم الثقافية البارزة في المدينة، ويشكل إضافة هامة للمشهد السياحي والثقافي، حيث يعزز من الوعي بأهمية الأمن ودوره في استقرار المجتمع.

وأقيم المتحف ضمن مبنى تاريخي لمديرية الأمن العام بدأ استخدامه في ثلاثينيات القرن العشرين، كمركز أمني عُرف بمركز شرطة العقبة الشمالي، حيث تحول في تسعينيات القرن العشرين إلى مركز إصلاح وتأهيل، حتى العام 2002، إذ خرج عن الخدمة منذ ذلك الوقت إلى أن قررت مديرية الأمن العام الاستفادة منه كمتحف يروي تاريخ الأمن العام الذي امتد لما يزيد على 100 عام.

ويضم المتحف مجموعة متنوعة من المعروضات التي تتناول مراحل مختلفة من تاريخ الأمن العام في الأردن. تشمل هذه المعروضات: الأزياء الرسمية.. يعرض المتحف تطور الأزياء الرسمية التي ارتداها أفراد الأمن العام عبر الفترات المختلفة، مما يعكس التطور في نوعية الأقمشة والتصاميم المستخدمة والأسلحة والمعدات - تتنوع المعروضات بين الأسلحة القديمة والحديثة، بالإضافة إلى المعدات التي استخدمت في عمليات الأمن والحماية والمركبات - يحتوي المتحف على مجموعة من المركبات التاريخية التي كانت تستخدم في دوريات الشرطة، مما يبرز التقدم في وسائل النقل الشرطي والوثائق والصور - تعرض مجموعة من الصور التاريخية والوثائق التي توثق الأحداث المهمة التي شارك فيها جهاز الأمن العام، بالإضافة إلى شخصيات بارزة أسهمت في مسيرة الجهاز.

وكان حفل افتتاح المتحف قد شهد حضور عدد من الشخصيات الرسمية والمواطنين، الذين عبروا عن إعجابهم بالتنظيم وجودة المعروضات. وأكد مدير الأمن العام، خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن المتحف يمثل تقديرًا للجهود التي بذلها رجال الأمن العام على مر السنين، ويعمل على تعزيز العلاقة بين الجهاز والمجتمع، كما يمثل موروثا وطنيا لكل الأردنيين ولمؤسسات الوطن، ويحاكي رعاية الهاشميين للقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والعلاقة التي جمعت هذه الأجهزة والمؤسسات مع الإنسان الأردني والمجتمع في ظل الهاشميين.

كما عبر العديد من الزوار عن اعجابهم بالمتحف، مؤكدين أنه يقدم تجربة فريدة من نوعها تعزز من فهمهم لتاريخ الأمن العام ودوره في حماية البلاد.

ويخطط المتحف لتنظيم مجموعة من الفعاليات التعليمية والتثقيفية، مثل الندوات وورش العمل، التي تهدف إلى رفع الوعي الأمني لدى الزوار وتعريفهم بالتحديات التي تواجه الأمن العام. كما يسعى المتحف إلى التعاون مع المدارس والجامعات لتنظيم زيارات تعليمية تزيد من ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ بلدهم.

واصبح متحف الأمن العام في مدينة العقبة وجهة جديدة لمحبي التاريخ والمهتمين بالأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية.

، ومن المتوقع أن يصبح وجهة مفضلة للزوار المحليين والأجانب على حد سواء، ومحطة تعليمية وتثقيفية تسهم في تعزيز الوعي بالأمن العام وأهميته في المجتمع.

--(بترا )

ل م / ع ط

14/09/2024 11:57:23