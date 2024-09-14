الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم أسرى سابقون

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء أمس، واليوم السبت، 10 مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن الاعتقالات توزعت على محافظات نابلس، ورام الله، وطولكرم، والخليل.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العدوان على محافظة طوباس، والتي استمرت يومين 25 مواطنا، أفرج عن مجموعة منهم لاحقاً، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين.
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 مواطن، من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.
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