الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم أسرى سابقون

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، مساء أمس، واليوم السبت، 10 مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، أن الاعتقالات توزعت على محافظات نابلس، ورام الله، وطولكرم، والخليل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العدوان على محافظة طوباس، والتي استمرت يومين 25 مواطنا، أفرج عن مجموعة منهم لاحقاً، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 مواطن، من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.