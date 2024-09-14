أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية خلال شهر



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.31 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 38 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 69.35 دولار للبرميل، وفقا لموقع (بلومبرغ) .



وإذا استمرت هذه المكاسب، فإن كلا الخامين القياسيين سيوقفان سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية، على الرغم من بداية الأسبوع الصعبة التي شهدت انخفاض برنت دون 70 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أواخر 2021.



ومن المنتظر، أن يسجل برنت عند المستويات الحالية زيادة أسبوعية بنحو 1.7 بالمئة، وغرب تكساس الوسيط بأكثر من اثنين بالمئة.



وأظهرت بيانات رسمية، أن ما يقرب من 42 بالمئة من إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك كان متوقفا حتى أمس الخميس.



وساعدت صدمة الإمدادات أسعار النفط على التعافي من عمليات بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع، مع مخاوف الطلب التي دفعت الخامين إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

(بترا)