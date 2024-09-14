واشنطن توافق على بيع رومانيا طائرات مقاتلة طراز أف-35 المحدثة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 14 أيلول ( بترا ) - أعلنت الخارجية الأميركية ،مساء الجمعة ، موافقتها على بيع أكثر من 30 طائرة مقاتلة من طراز أف-35 المحدثة الى رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، في صفقة تصل قيمتها إلى 7,2 مليار دولار بحسب واشنطن تايمز .
ويغطي عقد البيع الموقع بين الدولتين ، شراء بوخارست ل32 طائرة "أف-35 آيه" من أنتاح شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة في مجال الطيران والدفاع.
وبحسب بيان للخارجية الأميركية أن "هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية ، والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليفة ضمن حلف شمال الأطلسي وتعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".
-- (بترا )
ب خ / س س
14/09/2024 08:33:58
MENAFN14092024000117011021ID1108673045
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