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واشنطن توافق على بيع رومانيا طائرات مقاتلة طراز أف-35 المحدثة

9/14/2024 3:06:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 14 أيلول ( بترا ) - أعلنت الخارجية الأميركية ،مساء الجمعة ، موافقتها على بيع أكثر من 30 طائرة مقاتلة من طراز أف-35 المحدثة الى رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، في صفقة تصل قيمتها إلى 7,2 مليار دولار بحسب واشنطن تايمز .
ويغطي عقد البيع الموقع بين الدولتين ، شراء بوخارست ل32 طائرة "أف-35 آيه" من أنتاح شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة في مجال الطيران والدفاع.
وبحسب بيان للخارجية الأميركية أن "هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية ، والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليفة ضمن حلف شمال الأطلسي وتعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".
-- (بترا )
ب خ / س س
14/09/2024 08:33:58

MENAFN14092024000117011021ID1108673045

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