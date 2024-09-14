344 يوما من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN-مع دخول العدوان على قطاع غزة يومه الـ344، يواصل الاحتلال قصفهالصاروخي والمدفعيفي عديد المناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم السبت.

وأفاد مراسلنا، بأن طواقم الدفاع المدني والاسعاف انتشلت جثامين 9 شهداء بينهم 4 أطفال، و3 سيدات، جراء طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بستان قرب مدرسة الشجاعية في حي التفاح شرق مدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

فيما استشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهدت مواطنة من عائلة العمراني، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة العمراني في شارع المنطار شرق منطقة الشجاعية بمدينة غزة، للمرة الثانية، فيما أصيب آخرون يقطنون في منازل مجاورة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد منزلا لعائلة المقادمة في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال غزة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

ووسط القطاع، شهد شمال غرب النصيرات قصفا مكثفا من قبل طائرات الاحتلال، فيما استهدف القصف المدفعي شمال شرق مخيم البريج.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.