344 يوما من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN-
مع دخول العدوان على قطاع غزة يومه الـ344، يواصل الاحتلال قصفه
الصاروخي والمدفعي
في عديد المناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم السبت.
وأفاد مراسلنا، بأن طواقم الدفاع المدني والاسعاف انتشلت جثامين 9 شهداء بينهم 4 أطفال، و3 سيدات، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بستان قرب مدرسة الشجاعية في حي التفاح شرق مدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.
فيما استشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
واستشهدت مواطنة من عائلة العمراني، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة العمراني في شارع المنطار شرق منطقة الشجاعية بمدينة غزة، للمرة الثانية، فيما أصيب آخرون يقطنون في منازل مجاورة.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد منزلا لعائلة المقادمة في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال غزة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
ووسط القطاع، شهد شمال غرب النصيرات قصفا مكثفا من قبل طائرات الاحتلال، فيما استهدف القصف المدفعي شمال شرق مخيم البريج.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,118 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,125 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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