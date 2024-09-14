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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

9/14/2024 2:13:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح
شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق،
والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاحد:
يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول
معدلها السنوي العام، وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم،
ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل
وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً،
ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى
شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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