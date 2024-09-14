الاحتلال يعتقل شابا من نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من مخيم العين، غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين، وإثر ذلك اندلعت مواجهات.
كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في المخيم واعتقلت
الشاب محمد خالد ابو رانجو.
وفي سياق متصل، اقتحمت
قوات الاحتلال، بلدة برقة شمال غرب نابلس، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
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