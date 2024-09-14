السفير منصور يعقد اجتماعه الرسمي الأول مع رئيس الجمعية العامة الجديد

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك /PNN- عقد سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اجتماعه الرسمي الأول مع رئيس الجمعية العامة الجديد فلمون يانج،
في مقره في الأمم المتحدة، وذلك بناء على طلبه.
وهنأ السفير منصور باسم فلسطين وقيادتها يانج لترؤسه الجمعية العامة في دورتها الـ٧٩، وتم مناقشة ترتيبات جلسة الجمعية العامة الطارئة المستأنفة العاشرة حول مشروع القرار المقدم من قبل دولة فلسطين، بشأن فتوى محكمة العدل التاريخية.
بدوره، هنأ يانج دولة فلسطين على موقعها الجديد ضمن الدول الأعضاء حسب الحروف الأبجدية، وتم الاتفاق على التواصل والتنسيق ازاء أعمال الجمعية العامة طوال العام أثناء الدورة الـ٧٩.
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