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السفير منصور يعقد اجتماعه الرسمي الأول مع رئيس الجمعية العامة الجديد

9/14/2024 2:13:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك /PNN- عقد سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اجتماعه الرسمي الأول مع رئيس الجمعية العامة الجديد فلمون يانج،
في مقره في الأمم المتحدة، وذلك بناء على طلبه.

وهنأ السفير منصور باسم فلسطين وقيادتها يانج لترؤسه الجمعية العامة في دورتها الـ٧٩، وتم مناقشة ترتيبات جلسة الجمعية العامة الطارئة المستأنفة العاشرة حول مشروع القرار المقدم من قبل دولة فلسطين، بشأن فتوى محكمة العدل التاريخية.

بدوره، هنأ يانج دولة فلسطين على موقعها الجديد ضمن الدول الأعضاء حسب الحروف الأبجدية، وتم الاتفاق على التواصل والتنسيق ازاء أعمال الجمعية العامة طوال العام أثناء الدورة الـ٧٩.

MENAFN14092024000205011050ID1108672969

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