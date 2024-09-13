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محافظ مصرف البحرين المركزي يشارك في الاجتماع الـ(83) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون

9/13/2024 7:32:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الـ‭(‬83‭) ‬للجنة‭ ‬محافظي‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركة‭ ‬محافظي‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بأعمال‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬الخليجية،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لاعتماد‭ ‬القرارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬‮

كما‭ ‬شارك‭ ‬خالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الأول‭ ‬لتفعيل‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬لجنة‭ ‬محافظي‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬المقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬محافظي‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬سياسة‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنقدي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‮»‬‭.‬‮
‬وقد‭ ‬تناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬تأثير‭ ‬سياسة‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنقدي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وسياسة‭ ‬تثبيت‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬ومدى‭ ‬تأثير‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬المستقر‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭.‬‮

وشارك‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬أحمد‭ ‬البوبشيت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المتابعة
بمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬الثالثة‭ ‬حول‭ ‬الاحتيال‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬

ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬وبحث‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬والمتزايد‭ ‬للبنوك‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬العالمي،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭.‬

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