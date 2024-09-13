محافظ مصرف البحرين المركزي يشارك في الاجتماع الـ(83) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، في الاجتماع الـ(83) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الدوحة في دولة قطر، يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، بمشاركة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على قائمة جدول الأعمال والمتعلقة بأعمال البنوك المركزية الخليجية، وسبل تعزيز التعاون في المجال المصرفي، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة لاعتماد القرارات ذات الصلة.
كما شارك خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية الأولى من أعمال المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، المقام على هامش اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية، تحت عنوان «تأثير سياسة سعر الصرف على الاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس».
وقد تناولت الجلسة تأثير سياسة سعر الصرف على الاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس وسياسة تثبيت سعر الصرف ومدى تأثير سعر الصرف المستقر في تحسين التنويع الاقتصادي.
وشارك السيد نواف أحمد البوبشيت مدير إدارة المتابعة
بمصرف البحرين المركزي، في الجلسة الحوارية الثالثة حول الاحتيال والأمن السيبراني في عصر التكنولوجيا المالية.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز ما حققته دول المجلس من تقدم كبير في مجال الخدمات المالية والمصرفية وبحث الدور الكبير والمتزايد للبنوك المركزية في دول المجلس في النظام المالي العالمي، وتسليط الضوء على جهود البنوك المركزية في الاستقرار المالي وإدارة المخاطر.
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