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((الغرفة)) تبحث تحديات القطاع السياحي مع أصحاب الفنادق

9/13/2024 7:32:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماعًا‭ ‬موسعًا‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬الفنادق‭ ‬لمناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬جاء‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬اللجنة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬وسماع‭ ‬مقترحات‭ ‬أصحاب‭ ‬الفنادق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬هذه‭ ‬التوصيات‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

وركز‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬القطاع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬رسوم‭ ‬الخدمة،‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬التشغيل،‭ ‬نقص‭ ‬الكوادر‭ ‬المدربة،‭ ‬وتحديات‭ ‬التسويق‭ ‬السياحي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وزيادة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬السياحية‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬السياحة‭ ‬بالغرفة،‭ ‬جهاد‭ ‬أمين،‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لدعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬‮«‬الغرفة‮»‬‭ ‬بتقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬والتوصيات‭ ‬للجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬القطاع‭ ‬وحل‭ ‬مشكلاته‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أبدى‭ ‬أصحاب‭ ‬الفنادق‭ ‬والمشاركون‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعدادهم‭ ‬للتعاون‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وتسعى‭ ‬‮«‬الغرفة‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬الميدانية‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الفنادق‭ ‬والمؤسسات‭ ‬السياحية،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬بلورة‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬التجارب‭ ‬الفعلية‭ ‬للقطاع،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التفاعل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬توصيات‭ ‬مُدروسة‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

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