طوباس وطولكرم تشيعان الشهداء بعد انسحاب جيش الاحتلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طوباس – الوكالات: شيعت طوباس وطولكرم وبلدة طمون أمس عشرة فلسطينيين قتلتهم القوات الاسرائيلية في غارات جوية في اليومين الماضيين خلال عدوان مكثف على شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الجيش الاسرائيلي انسحب منها ليل الخميس، لكنه مازال يداهم القرى المجاورة وينفذ اعتقالات.
وأتاح انسحاب الجيش من المدينتين والبلدة تنظيم مراسم التشييع.
شارك في مسيرة تشييع أربعة من الشهداء وجميعهم من عائلة صوافطة في مدينة طوباس أكثر من ألف فلسطيني.
وشيعت بلدة طمون المجاورة فلسطينيا استشهد معهم في مدينة طوباس.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني وكالة فرانس برس صباح الأربعاء باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدفهم قرب مسجد التوحيد في طوباس.
في الأثناء، شيعت مدينة طولكرم خمسة من أبناء مخيمي المدينة، استشهد ثلاثة منهم في غارة جوية مساء الاربعاء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مساء الأربعاء «وصل ثلاثة شهداء إلى مستشفى الإسراء التخصصي في مدينة طولكرم جراء قصف الاحتلال لمركبة».
ونعت سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي «ثلاثة من مقاتليها استشهدوا الأربعاء بقصف من طائرة مسيرة في طولكرم».
وعصر الثلاثاء افادت وزارة الصحة والهلال الأحمر باستشهاد «شابة وشاب مسعف متطوع عند اقتحام مدينة طولكرم وجرح عدد من المواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي».
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