طوباس وطولكرم تشيعان الشهداء بعد انسحاب جيش الاحتلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طوباس‭ ‬ – الوكالات‭: ‬شيعت‭ ‬طوباس‭ ‬وطولكرم‭ ‬وبلدة‭ ‬طمون‭ ‬أمس‭ ‬عشرة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬قتلتهم‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬خلال‭ ‬عدوان‭ ‬مكثف‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬انسحب‭ ‬منها‭ ‬ليل‭ ‬الخميس،‭ ‬لكنه‭ ‬مازال‭ ‬يداهم‭ ‬القرى‭ ‬المجاورة‭ ‬وينفذ‭ ‬اعتقالات‭. ‬

وأتاح‭ ‬انسحاب‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬المدينتين‭ ‬والبلدة‭ ‬تنظيم‭ ‬مراسم‭ ‬التشييع‭. ‬

شارك‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تشييع‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬صوافطة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طوباس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭. ‬

وشيعت‭ ‬بلدة‭ ‬طمون‭ ‬المجاورة‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهد‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طوباس‭. ‬

وأفاد‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬باستشهاد‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدفهم‭ ‬قرب‭ ‬مسجد‭ ‬التوحيد‭ ‬في‭ ‬طوباس‭. ‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬شيعت‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬مخيمي‭ ‬المدينة،‭ ‬استشهد‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬وصل‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الإسراء‭ ‬التخصصي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬لمركبة‮»‬‭. ‬

ونعت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬التابعة‭ ‬للجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬مقاتليها‭ ‬استشهدوا‭ ‬الأربعاء‭ ‬بقصف‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬طولكرم‮»‬‭. ‬

وعصر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬افادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬باستشهاد‭ ‬‮«‬شابة‭ ‬وشاب‭ ‬مسعف‭ ‬متطوع‭ ‬عند‭ ‬اقتحام‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬وجرح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭.

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