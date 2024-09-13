المقابي يشكر الشيخ فهد طلال الأحمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قدم‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬طلال‭ ‬الأحمد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬الشخصي‭ ‬بالمشكلة‭ ‬التي‭ ‬واجهته‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

ونوّه‭ ‬المقابي‭ ‬بجهود‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬طلال،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬متابعاً‭ ‬له‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬وعودته‭ ‬الى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإخوة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬أثناء‭ ‬مكوثه،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تربطه‭ ‬كلاعب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬ومع‭ ‬بقية‭ ‬الأندية‭ ‬الأخرى‭ ‬هناك‭.‬

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‬ MANSOOR ‭ - ‬ File ‭:‬ – ‭

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‬17‭:-‬8-2024

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