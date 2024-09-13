Saturday, 14 September 2024 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المقابي يشكر الشيخ فهد طلال الأحمد

9/13/2024 7:32:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قدم‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬طلال‭ ‬الأحمد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬الشخصي‭ ‬بالمشكلة‭ ‬التي‭ ‬واجهته‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

ونوّه‭ ‬المقابي‭ ‬بجهود‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬طلال،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬متابعاً‭ ‬له‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬وعودته‭ ‬الى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإخوة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬أثناء‭ ‬مكوثه،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تربطه‭ ‬كلاعب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬ومع‭ ‬بقية‭ ‬الأندية‭ ‬الأخرى‭ ‬هناك‭.‬

‭ ‬





MANSOOR ‭ - ‬ File ‭:‬
‬2‭ ‬ Folder 13-‭
‬17‭:-‬8-2024









‬‭







‬‭







‬‭



‭ ‬












MENAFN13092024000055011008ID1108672581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث