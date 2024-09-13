المقابي يشكر الشيخ فهد طلال الأحمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قدم لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد أحمد المقابي شكره وتقديره إلى الشيخ فهد طلال الأحمد رئيس نادي القادسية الكويتي على اهتمامه الشخصي بالمشكلة التي واجهته خلال وجوده في دولة الكويت الشقيقة الشهر الماضي.
ونوّه المقابي بجهود الشيخ فهد طلال، حيث كان متابعاً له الى حين حل المشكلة وعودته الى مملكة البحرين، مشيداً في الوقت نفسه بكل من وقف معه من قبل الإخوة في دولة الكويت أثناء مكوثه، وأعرب عن اعتزازه بالعلاقة الطيبة التي تربطه كلاعب مع نادي القادسية الكويتي ومع بقية الأندية الأخرى هناك.
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17:-8-2024
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