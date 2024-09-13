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3 سائقين بحرينيين يخوضون سباق سارنو روتاكس للكارتنغ

9/13/2024 7:32:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬ثلاثة‭ ‬سائقين‭ ‬بحرينيين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬سارنو‭ ‬روتاكس‭ ‬المفتوح،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استعداداتهم‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الكارتنغ‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالية‭.‬

وسيخوض‭ ‬السائق‭ ‬ناصر‭ ‬ناس‭ ‬فئة‭ ‬الميني‭ ‬كارتنغ،‭ ‬والسائق‭ ‬خالد‭ ‬النجار‭ ‬فئة‭ ‬الجونيور‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين،‭ ‬والسائق‭ ‬محمد‭ ‬الحسن‭ ‬فئة‭ ‬الكبار،‭ ‬وجميعهم‭ ‬يمثلون‭ ‬فريق‭ ‬براغا،‭ ‬منافسات‭ ‬سباق‭ ‬سارنو‭ ‬روتاكس‭ ‬الذي‭ ‬تقام‭ ‬منافساته‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و15‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

يُعتبر‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للسائقين‭ ‬الثلاثة‭ ‬لإظهار‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬واختبار‭ ‬مهاراتهم‭ ‬على‭ ‬المضمار،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الحلبة‭.‬

ويتجه‭ ‬تركيز‭ ‬السائقين‭ ‬الثلاثة‭ ‬الآن‭ ‬نحو‭ ‬سباق‭ ‬سارنو‭ ‬روتاكس،‭ ‬والذي‭ ‬يسعون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق،‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

ويشارك‭ ‬السائقون‭ ‬البحرينيون‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬بصفتهم‭ ‬أبطالا‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬الميني‭ ‬والناشئين‭ ‬والكبار‭.‬

السائقون‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬سارنو‭ ‬روتاكس‭ ‬المفتوح‭ ‬تمثل‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬استعداداتهم‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تختلف‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية،‭ ‬حيث‭ ‬يواجهون‭ ‬منافسين‭ ‬أقوياء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس‭ ‬المحترفة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الكارتنغ،‭ ‬ولديهم‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬مختلفة‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها،‭ ‬حيث‭ ‬يمنحهم‭ ‬ذلك‭ ‬الفرصة‭ ‬لاكتساب‭ ‬خبرات‭ ‬جديدة‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الكارتنغ‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬السائقون‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬المتواصل،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬استعداداتهم‭ ‬ويساعدهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬يشاركون‭ ‬فيها‭.‬


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