3 سائقين بحرينيين يخوضون سباق سارنو روتاكس للكارتنغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشارك ثلاثة سائقين بحرينيين في سباق سارنو روتاكس المفتوح، كجزء من استعداداتهم لخوض منافسات بطولة العالم لسباقات الكارتنغ التي ستقام في مدينة نابولي الإيطالية.
وسيخوض السائق ناصر ناس فئة الميني كارتنغ، والسائق خالد النجار فئة الجونيور فئة الناشئين، والسائق محمد الحسن فئة الكبار، وجميعهم يمثلون فريق براغا، منافسات سباق سارنو روتاكس الذي تقام منافساته خلال يومي 14 و15 سبتمبر الجاري.
يُعتبر هذا السباق فرصة مثالية للسائقين الثلاثة لإظهار جاهزيتهم واختبار مهاراتهم على المضمار، حيث ستقام بطولة العالم على نفس الحلبة.
ويتجه تركيز السائقين الثلاثة الآن نحو سباق سارنو روتاكس، والذي يسعون من خلالها إلى تقديم أداء مميز في هذا السباق، والذي سيكون بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق النجاح في بطولة العالم.
ويشارك السائقون البحرينيون الثلاثة في بطولة العالم بصفتهم أبطالا للبحرين في فئات الميني والناشئين والكبار.
السائقون أكدوا أن المشاركة في سباق سارنو روتاكس المفتوح تمثل محطة مهمة في مسيرة استعداداتهم لخوض منافسات بطولة العالم، وأشاروا إلى أن هذه البطولة تختلف تماماً عن البطولات المحلية، حيث يواجهون منافسين أقوياء من مختلف المدارس المحترفة في عالم سباقات الكارتنغ، ولديهم خطط واستراتيجيات مختلفة يمكن الاستفادة منها، حيث يمنحهم ذلك الفرصة لاكتساب خبرات جديدة والتعرف على الاستراتيجيات الجديدة في عالم سباقات الكارتنغ.
كما أعرب السائقون عن شكرهم للاتحاد البحريني للسيارات على دعمه المتواصل، مؤكدين أن هذا الدعم يعزز من استعداداتهم ويساعدهم في تحقيق أهدافهم في مختلف السباقات الدولية التي يشاركون فيها.
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