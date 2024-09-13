ختام دورة المستوى الأول لمدربي الكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت الخميس الماضي دورة المستوى الأول للمدربين للكرة الطائرة والتي نظمها مركز البحرين الدولي للتطوير وذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد الذوادي وعضو مجلس الإدارة رئيس المركز سلمان بدو والمنسق العام للمركز أحمد عبدالعال والمحاضر الدولي محمد جلال والمدرب الوطني علي جعفر.
وشارك في الدورة 28 دارسا من بينهم 3 دارسات وبمشاركة دارسين من قطر، تونس، الهند، السعودية، الكويت.
وخلال حفل الختام شكر الذوادي جميع الدارسين على تعاونهم والتزامهم كما شكر المحاضر الصربي «ديجان» وكل القائمين على الدورة متمنيا من جميع المشاركين الاستمرار في الدورات التدريبية المتقدمة لتطوير قدراتهم في التدريب.
كما ألقى المحاضر الصربي «ديجان» كلمة شكر فيها المركز على حسن التنظيم وتوفير كافة مستلزمات الدورة في أول دورة تدريبية له كما شكر جميع الدارسين على تعاونهم وكافة الإداريين في الدورة متمنيا للجميع التوفيق والنجاح، وفي الختام تم تسليم جميع الدارسين شهادات المشاركة.
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