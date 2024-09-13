ختام دورة المستوى الأول لمدربي الكرة الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬دورة‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬للمدربين‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للتطوير‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ ‬سلمان‭ ‬بدو‭ ‬والمنسق‭ ‬العام‭ ‬للمركز‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعال‭ ‬والمحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬والمدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬جعفر‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬28‭ ‬دارسا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬3‭ ‬دارسات‭ ‬وبمشاركة‭ ‬دارسين‭ ‬من‭ ‬قطر،‭ ‬تونس،‭ ‬الهند،‭ ‬السعودية،‭ ‬الكويت‭.‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬شكر‭ ‬الذوادي‭ ‬جميع‭ ‬الدارسين‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬والتزامهم‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬المحاضر‭ ‬الصربي‭ ‬‮«‬ديجان‮»‬‭ ‬وكل‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الدورة‭ ‬متمنيا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬التدريب‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬المحاضر‭ ‬الصربي‭ ‬‮«‬ديجان‮»‬‭ ‬كلمة‭ ‬شكر‭ ‬فيها‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬التنظيم‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬مستلزمات‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬له‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬جميع‭ ‬الدارسين‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬وكافة‭ ‬الإداريين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬متمنيا‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬وفي‭ ‬الختام‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬جميع‭ ‬الدارسين‭ ‬شهادات‭ ‬المشاركة‭.‬