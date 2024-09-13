Saturday, 14 September 2024 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ختام دورة المستوى الأول لمدربي الكرة الطائرة

9/13/2024 7:32:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬دورة‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬للمدربين‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للتطوير‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ ‬سلمان‭ ‬بدو‭ ‬والمنسق‭ ‬العام‭ ‬للمركز‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعال‭ ‬والمحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬والمدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬جعفر‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬28‭ ‬دارسا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬3‭ ‬دارسات‭ ‬وبمشاركة‭ ‬دارسين‭ ‬من‭ ‬قطر،‭ ‬تونس،‭ ‬الهند،‭ ‬السعودية،‭ ‬الكويت‭.‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬شكر‭ ‬الذوادي‭ ‬جميع‭ ‬الدارسين‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬والتزامهم‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬المحاضر‭ ‬الصربي‭ ‬‮«‬ديجان‮»‬‭ ‬وكل‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الدورة‭ ‬متمنيا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬التدريب‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬المحاضر‭ ‬الصربي‭ ‬‮«‬ديجان‮»‬‭ ‬كلمة‭ ‬شكر‭ ‬فيها‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬التنظيم‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬مستلزمات‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬له‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬جميع‭ ‬الدارسين‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬وكافة‭ ‬الإداريين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬متمنيا‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬وفي‭ ‬الختام‭ ‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬جميع‭ ‬الدارسين‭ ‬شهادات‭ ‬المشاركة‭.‬

MENAFN13092024000055011008ID1108672579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث