ضمن رحلتها العالمية في 70 يوما.. بريف تعود إلى هولندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعود منظمة بريف البحرينية BRAVE COMBAT FEDERATION إلى مدينة ألكمار الهولندية من جديد، وذلك عندما تنظم بالتعاون والشراكة مع ECE MM التابعة لمنظمة EN FUSION ، نسخة جديدة من بطولة BRAVE CF ، جوهرة الرياضة البحرينية، وهي منافسات بطولة BRAVE CF 87 في يوم 22 سبتمبر الجاري.
وتأتي عودة منظمة بريف إلى المدينة الهولندية ضمن رحلتها حول العالم في 70 يوما، والتي انطلقت في 9 أغسطس الماضي في الصين من خلال إقامة بطولة BRAVE CF 84 ، وصولا إلى مدينة لاهور الباكستانية في 18 أغسطس بإقامة بطولة
BRAVE CF 85 ضمن أسبوع بريف الدولي للقتال ومدينة بروغاس البلغارية في 24 أغسطس بإقامة بطولة BRAVE CF 86. حيث تختتم هذه الرحلة بإقامة ببطولة BRAVE CF 88 في العاصمة السلوفينية ليوبليانا في 28 سبتمبر وإقامة بطولة BRAVE CF 89 في مدينة تنيريفي الأسبانية في 19 أكتوبر المقبل.
ونظمت بريف بطولة BRAVE CF 83 في مدينة ألكمار الهولندية في مايو الماضي، والتي سجلت من خلالها المنظمة رقما قياسيا باعتبار هولندا البلد رقم 32 في العالم الذي يحتضن بطولة فعاليات BRAVE CF ، والذي عزز من الحضور العالمي لمنظمة بريف في قارة أوروبا كمنظمة رائدة في مجال فنون القتال المختلطة.
وأعلنت المنظمة بطاقة قتال مثيرة لعودتها إلى هولندا مع BRAVE CF 87، حيث يشهد الحدث الرئيسي لهذه النسخة نزالا على اللقب العالمي للوزن الخفيف بين حامل اللقب عبد السلام أولو كوبانيشبيك، الذي سيقدم أول دفاع رسمي عن لقبه، ضد النجم الجورجي راؤول توتارولي.
وفي الحدث الرئيسي المشترك، يعود نوش بليدن، بعد فوزه المثير في الجولة الأولى في BRAVE CF 83، ليواجه البولندي أدريان جالاك، والذي يهدف إلى البناء على انتصاره الأخير.
ومن المقرر أن يقوم عيسى إيساكوف بعودته المرتقبة إلى BRAVE CF وسيواجه ليفان كيرتادزه، الذي يعود إلى BRAVE CF بعد فوزه في BRAVE CF 75. ويتطلع كلا المقاتلين إلى التعافي من الهزائم الأخيرة خارج BRAVE CF ، مما يجعل مواجهة الوزن الخفيف للغاية بمثابة مسابقة عالية المخاطر.
وسيسعى نجم الكيك بوكسينغ المغربي نبيل هريولي، الذي يمتلك سجلا خاليا من الهزائم، إلى ترك انطباع قوي في منظمة BRAVE ، وذلك عندما يواجه النجم الألماني ذبيح الله مبارز.
وفي فئة الوزن المتوسط، سيواجه لاعب الكيك بوكسينغ المخضرم كلايد برونسويك الروماني مادالين بيرفوليسكو.
ويعود نجم البحرين الذي لم يهزم حتى الآن المقاتل رسول ماغوميدوف إلى BRAVE CF ليواجه التحدي الأصعب في مسيرته حتى الآن ضد المقاتل البرازيلي بابلو بينايون.
وفي النزال الافتتاحي يلتقي الهولندي شريف لاروسي، الذي حقق حاليًا ثلاث انتصارات متتالية، البلجيكي رشيد بولجوتشيف.
MENAFN13092024000055011008ID1108672578
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.