ضمن رحلتها العالمية في 70 يوما.. بريف تعود إلى هولندا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعود‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ COMBAT ‭ ‬ FEDERATION ‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬ألكمار‭ ‬الهولندية‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬تنظم‭ ‬بالتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬ ECE ‭ ‬ MM ‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬ EN ‭ ‬ FUSION ،‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬جوهرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهي‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬22‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتأتي‭ ‬عودة‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬الهولندية‭ ‬ضمن‭ ‬رحلتها‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬70‭ ‬يوما،‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬84‭ ‬،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬لاهور‭ ‬الباكستانية‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أغسطس‭ ‬بإقامة‭ ‬بطولة‭

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬85‭ ‬ضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬ومدينة‭ ‬بروغاس‭ ‬البلغارية‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أغسطس‭ ‬بإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬86‭. ‬حيث‭ ‬تختتم‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬بإقامة‭ ‬ببطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السلوفينية‭ ‬ليوبليانا‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬وإقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬89‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تنيريفي‭ ‬الأسبانية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

ونظمت‭ ‬بريف‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬83‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ألكمار‭ ‬الهولندية‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬سجلت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المنظمة‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬باعتبار‭ ‬هولندا‭ ‬البلد‭ ‬رقم‭ ‬32‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يحتضن‭ ‬بطولة‭ ‬فعاليات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬العالمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا‭ ‬كمنظمة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وأعلنت‭ ‬المنظمة‭ ‬بطاقة‭ ‬قتال‭ ‬مثيرة‭ ‬لعودتها‭ ‬إلى‭ ‬هولندا‭ ‬مع BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذه‭ ‬النسخة‭ ‬نزالا‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬للوزن‭ ‬الخفيف‭ ‬بين‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬أولو‭ ‬كوبانيشبيك،‭ ‬الذي‭ ‬سيقدم‭ ‬أول‭ ‬دفاع‭ ‬رسمي‭ ‬عن‭ ‬لقبه،‭ ‬ضد‭ ‬النجم‭ ‬الجورجي‭ ‬راؤول‭ ‬توتارولي‭.‬

وفي‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك،‭ ‬يعود‭ ‬نوش‭ ‬بليدن،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المثير‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬في BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬83،‭ ‬ليواجه‭ ‬البولندي‭ ‬أدريان‭ ‬جالاك،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬انتصاره‭ ‬الأخير‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬عيسى‭ ‬إيساكوف‭ ‬بعودته‭ ‬المرتقبة‭ ‬إلى‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬وسيواجه‭ ‬ليفان‭ ‬كيرتادزه،‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬75‭. ‬ويتطلع‭ ‬كلا‭ ‬المقاتلين‭ ‬إلى‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬الأخيرة‭ ‬خارج BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬مواجهة‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭ ‬للغاية‭ ‬بمثابة‭ ‬مسابقة‭ ‬عالية‭ ‬المخاطر‭.‬

وسيسعى‭ ‬نجم‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬المغربي‭ ‬نبيل‭ ‬هريولي،‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬سجلا‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم،‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬انطباع‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬منظمة BRAVE ‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬النجم‭ ‬الألماني‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مبارز‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الوزن‭ ‬المتوسط،‭ ‬سيواجه‭ ‬لاعب‭ ‬الكيك‭ ‬بوكسينغ‭ ‬المخضرم‭ ‬كلايد‭ ‬برونسويك‭ ‬الروماني‭ ‬مادالين‭ ‬بيرفوليسكو‭.‬

ويعود‭ ‬نجم‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يهزم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬المقاتل‭ ‬رسول‭ ‬ماغوميدوف‭ ‬إلى‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬ليواجه‭ ‬التحدي‭ ‬الأصعب‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ضد‭ ‬المقاتل‭ ‬البرازيلي‭ ‬بابلو‭ ‬بينايون‭.‬

وفي‭ ‬النزال‭ ‬الافتتاحي‭ ‬يلتقي‭ ‬الهولندي‭ ‬شريف‭ ‬لاروسي،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬حاليًا‭ ‬ثلاث‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬البلجيكي‭ ‬رشيد‭ ‬بولجوتشيف‭.‬

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