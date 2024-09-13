العالم يتكلم والكيان يواصل الإبادة؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬تلك‭ ‬‮«‬الصواريخ‭ ‬الارتجاجية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬داخلها‭ ‬شراسة‭ ‬تحويل‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬حفر‭ ‬عميقة،‭ ‬وتحويل‭ ‬الجثث‭ ‬إلى‭ ‬أشلاء‭ ‬مقطعة‭ ‬ومشوهة،‭ ‬وبعضها‭ ‬الآخر‭ ‬إلى‭ ‬عجين‭ ‬مختلط‭ ‬بتراب‭ ‬الأرض‭! ‬هو‭ ‬ما‭ ‬تُدلل‭ ‬به‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬هي‭ ‬حربها‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬وليست‭ ‬حرب‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬فقط‭!‬،‭ ‬لتلتقي‭ ‬مدرسة‭ ‬الصهيونية‭ ‬الوحشية‭ ‬والهمجية‭ ‬والبربرية‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬غزة‭ ‬قتلاً‭ ‬وتميرًا‭ ‬وإبادة،‭ ‬وباستخفاف‭ ‬همجي‭ ‬بكل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬دولة‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬أو‭ ‬شعوبه‭ ‬شيئًا‭ ‬غير‭ ‬الكلام‭ ‬والكلام‭!‬

وسواء‭ ‬بالإدانة‭ ‬أو‭ ‬الاستهجان‭! ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬تجرأت‭ ‬‮«‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الجنائية‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬بعض‭ ‬الكلام‭ ‬إلى‭ ‬فعل‭ ‬أو‭ ‬محاكمة‭ ‬أو‭ ‬اتهام‭ ‬بجرائم‭ ‬حرب‭ ‬تستدعي‭ ‬تسمية‭ ‬المجرمين‭ ‬الصهاينة،‭ ‬جاء‭ ‬التهديد‭ ‬الأمريكي‭ ‬واضحًا،‭ ‬بأن‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يعلو‭ ‬على‭ ‬أمريكا‭ ‬أو‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬حتى‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬معاقبته‭!‬

{ ‭ ‬الكل‭ ‬يقول‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬دول‭ ‬كبرى،‭ ‬مثلما‭ ‬صرّح‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ (‬استحالة‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حلّ‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وأن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬والقتل‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وأن‭ ‬العنف‭ ‬القائم‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬ولم‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬ – ‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬مثله‭). ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وروسيا،‭ ‬ليبقى‭ ‬بدوره‭ ‬كتصريح‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬الكلام‭ ‬والكلام‭! ‬وليأتي‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بمجزرة‭ ‬الـ«مواصي‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬وبذلك‭ ‬فإن‭ ‬أمريكا‭ ‬التي‭ ‬تدعي‭ ‬أنها‭ ‬تقود‭ ‬مفاوضات‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب،‭ ‬هي‭ ‬تُدلي‭ ‬بالكلمات‭ ‬الزائفة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتزوّد‭ ‬الكيان‭ ‬بالصواريخ‭ ‬الثقيلة‭ ‬والأسلحة‭ ‬الفتاكة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬جسر‭ ‬جوي‭ ‬وبحري‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭! ‬هو‭ ‬أيضًا‭ ‬كلام‭ ‬ولكنه‭ ‬كلام‭ ‬زائف‭ ‬ومخادع‭ ‬لإعطاء‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يريده‭ ‬قادة‭ ‬الكيان‭ ‬لإنهاء‭ ‬الإبادة‭ ‬والتهجير‭ ‬والتدمير‭!‬

{ ‭ ‬بينما‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬الكبرى‭ ‬كالصين‭ ‬وروسيا‭ ‬ودول‭ ‬إسلامية‭ ‬كبرى‭ ‬وعربية،‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬معًا‭ ‬سوى‭ ‬الكلام‭ ‬والتنديد‭ ‬والاستهجان،‭ ‬والمطالبة‭ ‬الكلامية‭ ‬بحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬السلام‭! ‬فيأتي‭ ‬الرّد‭ ‬الصهيوني‭ ‬بنشر‭ ‬خريطة‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬الكبرى‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬الخريطة‭ ‬الملطخة‭ ‬بالأساطير‭ ‬والأوهام‭ ‬والتلفيق‭ ‬في‭ ‬الثورة‭! ‬ليعلن‭ ‬الكيان‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬معنيّ‭ ‬أصلاً‭ ‬لا‭ ‬بحلّ‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ولا‭ ‬بالسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وهو‭ ‬الطامع‭ ‬في‭ ‬جغرافيتها‭! ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬معلن‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬سرّاً‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الخفاء‭! ‬ولذلك‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬معني‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬ولا‭ ‬بالمنطق‭ ‬ولا‭ ‬الإنسانية‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬حاميه‭ ‬الأمريكي‭ ‬يتماهى‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مخططاته‭ ‬وأجندته‭ ‬وحرب‭ ‬إبادته‭!‬

{ هكذا‭ ‬الكل‭ ‬يواصل‭ ‬الكلام‭.. ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬والبرلمانات‭ ‬والشعراء‭ ‬والكتاب‭ ‬والمثقفون‭ ‬والأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬وغير‭ ‬السياسية‭!‬،‭ ‬وهذا‭ ‬الكل‭ ‬مدرك‭ ‬قبل‭ ‬غيره‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬لكلامه‭ ‬أو‭ ‬تحليله‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬واقع‭ ‬في‭ ‬وحل‭ ‬‮«‬الصهيونية‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستهزئ‭ ‬بكل‭ ‬الدول‭ ‬وبكل‭ ‬الشعوب‭ ‬وبكل‭ ‬القيم‭ ‬والأسس‭ ‬والمبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هدمت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أطماعها‭ ‬الاستعمارية،‭ ‬وقاعدتها‭ ‬الكبرى‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬ومن‭ ‬أجله‭ ‬وأجل‭ ‬أطماعه‭ ‬هدمت‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬ومؤسساته‭ ‬وقانونه‭ ‬ودساتيره‭ ‬الحقوقية،‭ ‬ليتضح‭ ‬أنها‭ ‬بدورها‭ ‬وجميعًا‭ ‬مجرد‭ ‬كلام‭ ‬في‭ ‬كلام،‭ ‬وسراب‭ ‬في‭ ‬سراب‭!‬

{ ‭ ‬هذه‭ ‬الظلامية‭ ‬التي‭ ‬يغرق‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬سوادها‭ ‬وهو‭ ‬يتفرج‭ ‬على‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة،‭ ‬سلخت‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬إنسانيته،‭ ‬والدول‭ ‬من‭ ‬سيادتها‭ ‬وكرامتها،‭ ‬والشعوب‭ ‬عن‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التأثير‭! ‬وكأن‭ ‬الكل‭ ‬سادر‭ ‬في‭ ‬خِدر‭ ‬عالمي‭ ‬جماعي‭!‬

يطلق‭ ‬فيه‭ ‬البعض‭ ‬بعض‭ ‬الكلام،‭ ‬فيما‭ ‬يساوى‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬بين‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬وهي‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬كبرى‭ ‬وشعب‭ ‬فلسطيني‭ ‬يقاوم‭ ‬ويموت‭ ‬وهو‭ ‬يقاوم‭! ‬ليأتي‭ ‬هذا‭ ‬البعض‭ ‬فيقول‭ ‬إن‭ ‬السبب‭ ‬هو‭ ‬المقاومة‭! ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬طرقًا‭ ‬أخرى‭ ‬للنضال‭! ‬متجاهلاً‭ ‬أن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬محتل‮»‬‭ ‬وإنما‭ ‬مغتصب‭ ‬وطن‭ ‬استثنائي‭ ‬لا‭ ‬يشبه‭ ‬أي‭ ‬احتلال‭! ‬يدعّي‭ ‬أنه‭ ‬له‭ ‬بالكامل،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬جغرافيا‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬له‭ ‬أيضًا‭! ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الهمجي‭ ‬لم‭ ‬يفهم‭ ‬قط‭ ‬لغة‭ ‬غير‭ ‬لغة‭ ‬المجازر‭ ‬والإبادة‭ ‬منذ‭ ‬1948‭! ‬وأن‭ ‬سبب‭ ‬همجيته‭ ‬الراهنة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وإنما‭ ‬مخططه‭ ‬الاستيطاني‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬والمنطقة‭! ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬للتعامل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلا‭ ‬باللغة‭ ‬التي‭ ‬يفهمها‭ ‬وهي‭ ‬لغة‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬لها‭ ‬بل‭ ‬الكلام‭ ‬ثم‭ ‬الكلام‭!‬