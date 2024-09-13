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الخالدية يضم المهاجم البرازيلي إيغور توريس

9/13/2024 7:20:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الخالدية‭ ‬تعاقده‭ ‬رسميا‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬ايغور‭ ‬توريس،‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فورتاليزا‭ ‬وصيف‭ ‬الدوري‭ ‬البرازيلي‭ ‬حاليا‭ (‬ Serie ‭ ‬ A ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وجاء‭ ‬تقديم‭ ‬اللاعب‭ ‬ايغور‭ ‬توريس‭ ‬‮«‬24‭ ‬عامًا‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فيديو‭ ‬تعريفي‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬الانستغرام‮»‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬يسدل‭ ‬الخالدية‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬صفقاته‭ ‬الخارجية‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭.‬

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