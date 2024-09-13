الخالدية يضم المهاجم البرازيلي إيغور توريس

الخالدية يضم المهاجم البرازيلي إيغور توريس
التاريخ
9/13/2024 7:20:39 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن مجلس إدارة نادي الخالدية تعاقده رسميا مع المهاجم البرازيلي ايغور توريس، قادمًا من فريق فورتاليزا وصيف الدوري البرازيلي حاليا (
Serie
A )، وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم.
وجاء تقديم اللاعب ايغور توريس «24 عامًا» من خلال فيديو تعريفي نشر على حساب النادي على منصة «الانستغرام»، وبذلك يسدل الخالدية الستار على صفقاته الخارجية استعدادا للموسم الجديد.
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