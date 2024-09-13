إصابات بمواجهات مع الاحتلال في قرية الطبقة جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN- أصيب عشرات المواطنين بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في قرية الطبقة جنوب الخليل.

وقال مراسلنا إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية الطبقة واعتلت سطح منزل فيها، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

كما أغلقت قوات الاحتلال الطريق أمام مسجد خرسا ببلدة دورا جنوب الخليل، ومنع الاحتلال المواطنين من المرور مشيًا على الأقدام عند بوابة مخيم الفوار المغلقة امام المركبات.

كما حطم مستعمر يرتدي زي جيش الاحتلال سياجا في قرية شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل، واستفز مستعمرون المواطنين أثناء اقتحامهم وتجولهم بين المنازل في قريتي إصفي والطوبا جنوب الخليل.