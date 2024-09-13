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بعد سقوطه من الدور الثاني.. السعودي فهد المولد في العناية الفائقة

9/13/2024 3:11:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستقر فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب في قسم العناية الطبية الفائقة في مستشفى راشد بمدينة دبي بعد تعرضه لحادث عرضي في منزله.
وكان نجم المنتخب السعودي قد سقط من شرفة منزله من الدور الثاني في دبي صباح يوم الخميس ما بين التاسعة والعاشرة صباحا، وتم نقله على وجه السرعة بعد إصابته بكسور متعددة.

وتتم حاليا مراجعة الكاميرات في الشارع وفي فيلا اللاعب لمعرفة أسباب الحادث.

ولم يكن مع المولد أي أحد في المنزل لحظة وقوع الحادث، إذ غادر أصدقاؤه قبل وقوع الحادث بثلاث ساعات.

يذكر أن فهد المولد شارك مع المنتخب السعودي في مباراته أمام الصين في الشوط الثاني الذي قلب فيه الأخضر تأخره إلى فوز ثمين ضمن تصفيات كأس العالم للقارة الآسيوية.

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