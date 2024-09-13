بعد سقوطه من الدور الثاني.. السعودي فهد المولد في العناية الفائقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يستقر فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب في قسم العناية الطبية الفائقة في مستشفى راشد بمدينة دبي بعد تعرضه لحادث عرضي في منزله.
وكان نجم المنتخب السعودي قد سقط من شرفة منزله من الدور الثاني في دبي صباح يوم الخميس ما بين التاسعة والعاشرة صباحا، وتم نقله على وجه السرعة بعد إصابته بكسور متعددة.
وتتم حاليا مراجعة الكاميرات في الشارع وفي فيلا اللاعب لمعرفة أسباب الحادث.
ولم يكن مع المولد أي أحد في المنزل لحظة وقوع الحادث، إذ غادر أصدقاؤه قبل وقوع الحادث بثلاث ساعات.
يذكر أن فهد المولد شارك مع المنتخب السعودي في مباراته أمام الصين في الشوط الثاني الذي قلب فيه الأخضر تأخره إلى فوز ثمين ضمن تصفيات كأس العالم للقارة الآسيوية.
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